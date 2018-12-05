Воспитателю детского сада, толкнувшему ребенка на физкультуре, объявлен выговор

Напомним, фрагмент занятия по физкультуре в детском саду попал в объектив камеры, после чего видео было распространено по социальным сетям и вызвало неоднозначную реакцию со стороны омичей.
Как сообщает пресс-служба Министерства образования Омской области, подобный инцидент не характерен для педагогов данного детского сада. Помимо отстранения воспитателя от проведения занятий и вынесения выговора, председателем Комитета по образованию Администрации Тарского муниципального района Соловьевым С.Е. и заведующей детского сада проведена беседа с работниками дошкольного учреждения по недопущению подобного поведения сотрудников.