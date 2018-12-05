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Воспитателю детского сада, толкнувшему ребенка на физкультуре, объявлен выговор

Воспитателю детского сада, толкнувшему ребенка на физкультуре, объявлен выговор

5 декабря 2018, 13:07
Фото: иллюстрация / pixabay.com
Воспитатель детского сада №1 города Тары Омской области, толкнувший ребенка на физкультуре, отстранен от ведения занятий в данной группе. Заведующей дошкольного учреждения проведено расследование инцидента и вынесен выговор в отношении педагога.

Напомним, фрагмент занятия по физкультуре в детском саду попал в объектив камеры, после чего видео было распространено по социальным сетям и вызвало неоднозначную реакцию со стороны омичей.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Омской области, подобный инцидент не характерен для педагогов данного детского сада. Помимо отстранения воспитателя от проведения занятий и вынесения выговора, председателем Комитета по образованию Администрации Тарского муниципального района Соловьевым С.Е. и заведующей детского сада проведена беседа с работниками дошкольного учреждения по недопущению подобного поведения сотрудников.

#Новости#Министерство образования#Детский сад#Общество
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