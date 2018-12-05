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В Омске озвучили цены на новогодние деревья

В Омске озвучили цены на новогодние деревья

5 декабря 2018, 11:26
Фото: иллюстрация / pixabay.com
В этом году в Омске будут работать 139 елочных базаров. Большая часть мест была распределена между предпринимателями посредством аукционов, которые прошли в административных округах города, оставшиеся базары откроются на территории муниципальных и социальных рынков.

Отмечается, что в 2018 году цены на новогодние деревья останутся прежними. Стоимость сосны сохранится на уровне 350 рублей за дерево, за пихту запросят 500 рублей, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.

В Омске уже начали работать елочные базары, но их массовое открытие произойдет в середине декабря. Самое большое количество новогодних точек появится в Кировском административном округе — там заработают 59 елочных базаров. На втором месте находится Ленинский округ, где откроются 35 мест по торговле новогодними деревьями, и оставшиеся площадки разместятся на территории Октябрьского, Советского и Центрального округов.

#Новости#Новогодняя елка#Город
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