В Омске озвучили цены на новогодние деревья

В Омске уже начали работать елочные базары, но их массовое открытие произойдет в середине декабря. Самое большое количество новогодних точек появится в Кировском административном округе — там заработают 59 елочных базаров. На втором месте находится Ленинский округ, где откроются 35 мест по торговле новогодними деревьями, и оставшиеся площадки разместятся на территории Октябрьского, Советского и Центрального округов.