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В Октябрьском округе Омска из-за ремонта временно перестанет ходить транспорт

В Октябрьском округе Омска из-за ремонта временно перестанет ходить транспорт

5 декабря 2018, 21:10
Фото: "Город55"
С 8 утра завтрашнего дня до 8 вечера 19 декабря от дома №5 по 3-й Транспортной до остановки «Кислородный завод» движение по городу Омску будет возможно только по одной полосе.

Омичи смогут проехать по своим делам от 1-й Индустриальной в сторону Б. Хмельницкого только в один ряд.

Распределительные тепловые сети города в эти две недели будут проводить плановые ремонтные работы на теплотрассе.

В дептранспорта подчеркивают: чтобы участники дорожного движения не впали в ступор, на перекрытом участке дороги будут установлены временные дорожные знаки и щиты. Во избежание аварийных ситуаций автомобилистам рекомендуется внимательно следовать временным дорожным знакам, а также быть предусмотрительными.

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