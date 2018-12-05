В Октябрьском округе Омска из-за ремонта временно перестанет ходить транспорт

Омичи смогут проехать по своим делам от 1-й Индустриальной в сторону Б. Хмельницкого только в один ряд.
Распределительные тепловые сети города в эти две недели будут проводить плановые ремонтные работы на теплотрассе.
В дептранспорта подчеркивают: чтобы участники дорожного движения не впали в ступор, на перекрытом участке дороги будут установлены временные дорожные знаки и щиты. Во избежание аварийных ситуаций автомобилистам рекомендуется внимательно следовать временным дорожным знакам, а также быть предусмотрительными.