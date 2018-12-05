В детском саду Омской области педагог ударил ребенка по голове (Видео)

В комментариях к ролику мнения омичей разделились. Некоторые считают, что ничего страшного не произошло, ведь малыш даже не заплакал. Остальные уверены, что на детей в принципе нельзя поднимать руку, а педагогу, не умеющему решать подобные ситуации словами, в детском саду делать нечего, ведь неизвестно, как она себя поведет при более серьезных обстоятельствах, когда столкнется с упрямством дошколят.