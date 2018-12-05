Убийство менеджера «Ростеха» Яшина может оказаться попыткой ограбления

Так, соучастники Токарева заявляют о том, что речь шла только об ограблении, но никак не о заказном убийстве. В их планах было забрать ключи от дома и вынести из квартиры все ценное. Жертва оказала сопротивление, и один из ударов привел к смерти. Отмечается, что, со слов Токарева, Евстафьев обратился к нему в конце мая. Однако подготовка к преступлению началась еще зимой, о чем свидетельствует установленная в подъезде жертвы камера. При помощи камеры и специальной программы Токарев следил за передвижениями Яшина. Вместе с тем в качестве опровержения обвинения выступают и обстоятельства убийства. Коллеги по работе однозначно заявили о том, что у Яшина и Евстафьева были хорошие рабочие отношения. Само по себе убийство не являлось логичным исходом: при возникновении каких-либо значимых разногласий начальник может просто уволить своего подчиненного. Адвокат Роман Петров считает, что версия об убийстве противоречит и другим обстоятельствам. В частности, показания Ахмаметьева, выступившего якобы связующим звеном между Евстафьевым и Токаревым, не подтверждают, действительно ли они были знакомы и общались с Евстафьевым. Он также подчеркнул, что обвиненный в убийстве Токарев предпринимает попытки уйти от ответственности за преступление и оговорить невиновного.