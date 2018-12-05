Убийство менеджера «Ростеха» Яшина может оказаться попыткой ограбления

Убийство Яшина произошло в июле этого года в Уфе. Мужчину ожидали на парковке возле дома четверо человек с битами. Смерть наступила от многочисленных побоев. Связанное тело Яшина было обнаружено в другом районе города, сообщает «Московский комсомолец».
Полиция разыскала подозреваемых спустя сутки, просмотрев материал с камер видеонаблюдения. Обстоятельства преступления указывали на грабеж, но следствие остановилось на версии заказного убийства, озвученной одним из задержанных — Федором Токаревым. Отмечается, что он уже имеет условную судимость за совершение мелкой кражи.
В ходе следственных мероприятий была установлена личность Токарева. Так, он оказался сожителем 42-летней дочери одного из сотрудников уфимского моторостроительного объединения Николая Ахмаметьева. Токарев несколько раз рассказывал коллегам о своем якобы «крутом» зяте. По факту, Токарев оказался альфонсом, активно пользовавшимся статусом мужа дочери Ахмаметьева. Сам же Ахмаметьев утверждает, что Евстафьев только попросил телефон Токарева. Дальнейшая их связь мужчине неизвестна.
Необходимо отметить, что Евстафьев с июля находится в СИЗО, и обвинение против него построено только на показаниях Токарева о том, что он заказчик, несмотря на то, что доказательная база и заявления других соучастников говорят об обратном. От коллег и сослуживцев Евстафьева, с которыми он проработал больше тридцати лет, неоднократно поступали просьбы разобраться в деле.
Так, соучастники Токарева заявляют о том, что речь шла только об ограблении, но никак не о заказном убийстве. В их планах было забрать ключи от дома и вынести из квартиры все ценное. Жертва оказала сопротивление, и один из ударов привел к смерти. Отмечается, что, со слов Токарева, Евстафьев обратился к нему в конце мая. Однако подготовка к преступлению началась еще зимой, о чем свидетельствует установленная в подъезде жертвы камера. При помощи камеры и специальной программы Токарев следил за передвижениями Яшина. Вместе с тем в качестве опровержения обвинения выступают и обстоятельства убийства. Коллеги по работе однозначно заявили о том, что у Яшина и Евстафьева были хорошие рабочие отношения. Само по себе убийство не являлось логичным исходом: при возникновении каких-либо значимых разногласий начальник может просто уволить своего подчиненного. Адвокат Роман Петров считает, что версия об убийстве противоречит и другим обстоятельствам. В частности, показания Ахмаметьева, выступившего якобы связующим звеном между Евстафьевым и Токаревым, не подтверждают, действительно ли они были знакомы и общались с Евстафьевым. Он также подчеркнул, что обвиненный в убийстве Токарев предпринимает попытки уйти от ответственности за преступление и оговорить невиновного.