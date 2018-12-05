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Школьники Омска едят кашу из битых тарелок

Школьники Омска едят кашу из битых тарелок

5 декабря 2018, 21:00
Фото: pixabay.com
Омское Управление Роспотребнадзора провел рейд по образовательным и социальным учреждениям региона. С января 2018 года в их работе было выявлено 346 нарушений.

За прошедшие 11 месяцев Управление организовало 415 проверок, в ходе которых проверяющие не нашли ничего нового: неполный бракераж готовой продукции, несвоевременное мытье посуды, использование посуды со сколами. Также проверка нашла нарушения в ведении документации и в соблюдении правил личной гигиены.

В Роспотребнадзоре отметили, что за выявленные нарушения составлено 596 протоколов об административных правонарушениях. По результатам проверок учреждениям выданы предписания.

На данный момент в столовых обедают более 88% школьников. Из них горячее питание дважды в учебный день получают немногим больше 21% человек. Стоит отметить, что абсолютно во всех школах региона организовано горячее питание.

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