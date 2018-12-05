Саяпин судится с налоговой за должность директора гостиницы «Иртыш»

«Я считаю, что налоговый орган однобоко подходит к закону. Может быть, они и правы, но основные действия будут развиваться не здесь, а в Конституционном суде РФ, когда я буду опротестовывать норму закона. Я думаю, что это будет очень долгая процедура, я считаю , что норму закона надо подправлять, потому что федеральный закон не предусматривает поиска консенсуса либо поиска взаимовыгодных решений для одной и другой стороны», - сказал Саяпин.