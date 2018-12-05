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Саяпин судится с налоговой за должность директора гостиницы «Иртыш»

Саяпин судится с налоговой за должность директора гостиницы «Иртыш»

5 декабря 2018, 17:45
Фото: пресс-служба Омского городского Совета
Заявление подано в омский арбитраж.

Новый директор муниципальной гостиницы «Иртыш» Алексей Саяпин намерен в суде доказать свое право подписи финансовых документов, а по сути - подтвердить свой статус руководителя предприятия. Информация о поданном иске размещена на сайте омского Арбитражного суда.

В комментарии Город55 Саяпин заявил, что хочет доказать свою правоту, и добавил, что судебная процедура никак не скажется на работе гостиничного комплекса.

«Я считаю, что налоговый орган однобоко подходит к закону. Может быть, они и правы, но основные действия будут развиваться не здесь, а в Конституционном суде РФ, когда я буду опротестовывать норму закона. Я думаю, что это будет очень долгая процедура, я считаю , что норму закона надо подправлять, потому что федеральный закон не предусматривает поиска консенсуса либо поиска взаимовыгодных решений для одной и другой стороны», - сказал Саяпин.

На вопрос, продолжит ли работать в должности директора, он ответил: «Поживем - увидим, пока не готов сказать. Когда идешь первый раз по определенному пути, ты же не знаешь всех подводных камней, а выясняешь только на своем опыте».

Напомним, Алексей Саяпин назначен директором муниципальной гостиницы «Иртыш» 1 ноября 2018 года. В конце ноября в СМИ появилась информация, что новый руководитель не прошел контроль налоговых органов и не получил право подписи финансовых документов.

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