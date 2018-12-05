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Самую крупную взятку в Омской области получил ветеринар

Самую крупную взятку в Омской области получил ветеринар

5 декабря 2018, 12:32
Фото: pixabay.com
Средний размер принятой взятки в регионе также увеличился – со 100 до 150 тыс. рублей, в то время как средняя дача взятки – всего 100 тыс. рублей. Представители омской полиции, прокуратуры и Следственного комитета рассказали о борьбе с коррупцией в регионе.

Как сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Сергей Цериградских, самая крупная взятка, зафиксированная силовиками, составила чуть больше миллиона рублей.

«При этом получил ее сотрудник Госветнадзора. Имя его называть я не уполномочен, как и то, как именно это произошло. Однако могу сказать, что это напрямую связано с его работой, с исполнением должностных обязанностей», - отметил сотрудник прокуратуры.

В топ-3 взяток в 2018 году попали еще одна взятка в 500 тыс. рублей и взятка, полученная главным судебным приставом региона Владимиром Витруком – 300 тыс. рублей. Отметим, что в 2017 году самую крупную взятку получила сотрудница мэрии Омска. Женщина получила 600 тыс. рублей.

При этом за год средний размер взятки в регионе увеличился на 50%. В 2018 году он составляет 150 тыс. рублей (при 100 тыс. рублей в 2017 году). Средняя дача взятки, как ни странно, оказалась ниже суммы принятой – от 70 до 100 тыс. рублей.

#Новости#Управление ветеринарии#Взятка#Дача взятки#Экономика#Омск сегодня
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