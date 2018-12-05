Самую крупную взятку в Омской области получил ветеринар

Как сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Сергей Цериградских, самая крупная взятка, зафиксированная силовиками, составила чуть больше миллиона рублей.
«При этом получил ее сотрудник Госветнадзора. Имя его называть я не уполномочен, как и то, как именно это произошло. Однако могу сказать, что это напрямую связано с его работой, с исполнением должностных обязанностей», - отметил сотрудник прокуратуры.
В топ-3 взяток в 2018 году попали еще одна взятка в 500 тыс. рублей и взятка, полученная главным судебным приставом региона Владимиром Витруком – 300 тыс. рублей. Отметим, что в 2017 году самую крупную взятку получила сотрудница мэрии Омска. Женщина получила 600 тыс. рублей.
При этом за год средний размер взятки в регионе увеличился на 50%. В 2018 году он составляет 150 тыс. рублей (при 100 тыс. рублей в 2017 году). Средняя дача взятки, как ни странно, оказалась ниже суммы принятой – от 70 до 100 тыс. рублей.