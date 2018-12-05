Президент России наградил лучшего волонтера страны

Сегодня, 5 декабря, на сцене Ледового Дворца в Парке Легенд состоялась торжественная церемония награждения лучших волонтеров 2018 года. Победители получили награды из рук известных общественных деятелей, журналистов, актеров, музыкантов, спортсменов. Самого главного волонтера страны поздравил лично Владимир Путин.
Глава государства, обращаясь к лучшим добровольцам России, отметил, что они совершают важные вещи не только для себя и для тех, кому они непосредственно помогают, но и для всего общества.
«Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, извините, как в народе говорят, чувство надёги за то, что у нас происходит, надежности нашего общества. Это делает всех нас более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам», - подчеркнул Владимир Путин.
В 2018 году лучшим волонтером страны стал Антон Коротченко из Смоленской области. Ом вместе с командой «Здоровое село» за полтора года совершил 30 поездок по малым городам и поселкам Смоленской, Брянской и Калужской областей. Волонтеры и медики в составе команды проконсультировали более 6,5 тысячи человек, а также почти 3 тысячи местных жителей получили осмотры профильных специалистов.
Сам победитель конкурса «Доброволец России – 2018» отмечает, что этой премии достойны все, кто неравнодушен к будущему нашей страны.