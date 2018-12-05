Президент России наградил лучшего волонтера страны

«Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, извините, как в народе говорят, чувство надёги за то, что у нас происходит, надежности нашего общества. Это делает всех нас более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам», - подчеркнул Владимир Путин.