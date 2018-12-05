Омское Минприроды отсудило у федерального ведомства 421 тыс. рублей

Согласно документам Арбитражного суда Омской области, омское министерство планировало взыскать не только сумму штрафа, но и неустойку в размере 1,6 млн рублей. По мнению истца, ФГБУ «Рослесинфорг» сорвал сроки работ — полученные отчеты постоянно отправлялись на доработку, отчего конечный результат был получен лишь 25 декабря вместо установленного контрактом срока в 1 октября.