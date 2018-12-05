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Омское Минприроды отсудило у федерального ведомства 421 тыс. рублей

Омское Минприроды отсудило у федерального ведомства 421 тыс. рублей

5 декабря 2018, 08:54
Фото: иллюстрация / pixabay.com
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области отсудило у ФГБУ «Рослесинфорг» 421 тыс. рублей в качестве штрафа за некачественно выполненную работу по контракту «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Омь от границы города Омска до границы Омской и Новосибирской областей».

Согласно документам Арбитражного суда Омской области, омское министерство планировало взыскать не только сумму штрафа, но и неустойку в размере 1,6 млн рублей. По мнению истца, ФГБУ «Рослесинфорг» сорвал сроки работ — полученные отчеты постоянно отправлялись на доработку, отчего конечный результат был получен лишь 25 декабря вместо установленного контрактом срока в 1 октября.

Однако, хотя суд и признал работу подрядчика некачественной, во взыскании неустойки отказал, поскольку первоначальные разработки были предоставлены 29 сентября. У Министерства природных ресурсов и экологии Омской области есть месяц, чтобы обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

#Новости#Минприроды#Город
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