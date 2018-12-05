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Омский школьник проткнул однокласснице руку

Омский школьник проткнул однокласснице руку

5 декабря 2018, 16:27
Фото: pixabay.com
Накануне, 4 декабря, около 3 часов дня в ДГКБ-3 доставили школьницу со сквозным ранением руки. 13-летнюю девочку привезли прямо из учебного заведения на бульваре Архитекторов.

По данным «Вечернего Омска», руку школьнице проткнул ее одноклассник: 14-летний ребенок решил продемонстрировать девочке свой новый складной ножичек. Семиклассницу это не особо впечатлило, и та попыталась оттолкнуть мальчика. Однако нож, описывающий пируэты в воздухе, воткнулся девочке в руку.

Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Отметим, что школьник играл с разрешенным складным ножичком: его лезвие не было длиннее 10 сантиметров. Однако это не умаляет опасности острого предмета и произошло то, что произошло.

#Новости#Страх и ненависть#Происшествия
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