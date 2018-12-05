Омский школьник проткнул однокласснице руку

По данным «Вечернего Омска», руку школьнице проткнул ее одноклассник: 14-летний ребенок решил продемонстрировать девочке свой новый складной ножичек. Семиклассницу это не особо впечатлило, и та попыталась оттолкнуть мальчика. Однако нож, описывающий пируэты в воздухе, воткнулся девочке в руку.
Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Отметим, что школьник играл с разрешенным складным ножичком: его лезвие не было длиннее 10 сантиметров. Однако это не умаляет опасности острого предмета и произошло то, что произошло.