Омский аэропорт будет носить имя Дмитрия Карбышева

Закончился последний этап проекта «Великие имена России». В голосовании на присвоение имени Омскому аэропорту приняли участие 110609 человек. Напомним, в шорт-лист вошли три кандидатуры: Дмитрий Карбышев, Андрей Туполев и Михаил Ульянов.
За Михаила Ульянова отдали свои голоса 28%, или 31245 омичей, за Андрея Туполева — 30%, или 33547 человек и за Дмитрия Карбышева — 41% от общего числа проголосовавших, а это 45817 омичей.
Таким образом, победителем проекта «Великие имена России» стал Дмитрий Карбышев, чье имя и будет носить главная воздушная гавань Омска.
Во время Великой Отечественной войны Дмитрий Карбышев, уроженец Омска, попал в фашистский плен и отказался сотрудничать с врагом, за что принял мученическую смерть в концлагере Маутхаузен и навек стал символом верности Родине.