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Омский аэропорт будет носить имя Дмитрия Карбышева

Омский аэропорт будет носить имя Дмитрия Карбышева

5 декабря 2018, 07:23
Фото: ИА «Город55»
Омскому аэропорту присвоят имя Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта инженерных войск, доктора военных наук и профессора Карбышева Дмитрия Михайловича.

Закончился последний этап проекта «Великие имена России». В голосовании на присвоение имени Омскому аэропорту приняли участие 110609 человек. Напомним, в шорт-лист вошли три кандидатуры: Дмитрий Карбышев, Андрей Туполев и Михаил Ульянов.

За Михаила Ульянова отдали свои голоса 28%, или 31245 омичей, за Андрея Туполева — 30%, или 33547 человек и за Дмитрия Карбышева — 41% от общего числа проголосовавших, а это 45817 омичей.

Таким образом, победителем проекта «Великие имена России» стал Дмитрий Карбышев, чье имя и будет носить главная воздушная гавань Омска.

Во время Великой Отечественной войны Дмитрий Карбышев, уроженец Омска, попал в фашистский плен и отказался сотрудничать с врагом, за что принял мученическую смерть в концлагере Маутхаузен и навек стал символом верности Родине.

#Новости#Аэропорт#Общество
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