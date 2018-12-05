Омские охотники пойдут под суд за незаконный отстрел косуль

Они обвиняются в незаконной охоте по предварительному сговору с причинением крупного ущерба.
Согласно версии следствия, в конце июня 2018 года охотники без разрешения на территории Любинского района отстрелили двух особей косули сибирской, чтобы съесть добычу. Мужчин задержали сотрудники отдела охраны животного мира сразу после того, как они покинули место преступления и отправились разделывать туши.
Своими действиями злоумышленники причинили ущерб на сумму 320 тыс. рублей. Вину в совершении преступления задержанные признали полностью и возместили ущерб. Сейчас уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.