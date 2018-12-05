Омские охотники пойдут под суд за незаконный отстрел косуль

Согласно версии следствия, в конце июня 2018 года охотники без разрешения на территории Любинского района отстрелили двух особей косули сибирской, чтобы съесть добычу. Мужчин задержали сотрудники отдела охраны животного мира сразу после того, как они покинули место преступления и отправились разделывать туши.