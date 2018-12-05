Омичам грозит 7 лет колонии за разбойное нападение на прохожего (Видео)

Позже выяснилось, что потерпевший, выходя из кафе на улице 22 Апреля, столкнулся с двумя незнакомцами, после чего у них произошел конфликт, который перерос в драку. Один из злоумышленников сорвал ювелирное украшение и избил пострадавшего.
Сотрудники полиции просмотрели видеозаписи камер у кафе и установили личности подозреваемых. Нападавшими оказались жители Советского округа 35 и 38 лет. Мужчин задержали по месту жительства. Украшение изъяли и вернули хозяину. В отношении фигурантов следственным отделом ОП № 8 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе полиции.
Напомним, за кражу с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, грозит до 7 лет лишения свободы.