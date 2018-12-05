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Омичам грозит 7 лет колонии за разбойное нападение на прохожего (Видео)

Омичам грозит 7 лет колонии за разбойное нападение на прохожего (Видео)

5 декабря 2018, 14:41
Фото: pixabay.com
В отдел полиции №8 УМВД России по городу Омску обратился житель Советского округа, который сообщил, что неизвестные ограбили его, забрав золотую цепочку стоимостью 20 тыс. рублей.

Позже выяснилось, что потерпевший, выходя из кафе на улице 22 Апреля, столкнулся с двумя незнакомцами, после чего у них произошел конфликт, который перерос в драку. Один из злоумышленников сорвал ювелирное украшение и избил пострадавшего.

Сотрудники полиции просмотрели видеозаписи камер у кафе и установили личности подозреваемых. Нападавшими оказались жители Советского округа 35 и 38 лет. Мужчин задержали по месту жительства. Украшение изъяли и вернули хозяину. В отношении фигурантов следственным отделом ОП № 8 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, за кражу с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, грозит до 7 лет лишения свободы.

#Новости#Разбойное нападение#Кража#Видео#Страх и ненависть#Происшествия
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