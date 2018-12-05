Омичам грозит 7 лет колонии за разбойное нападение на прохожего (Видео)

Позже выяснилось, что потерпевший, выходя из кафе на улице 22 Апреля, столкнулся с двумя незнакомцами, после чего у них произошел конфликт, который перерос в драку. Один из злоумышленников сорвал ювелирное украшение и избил пострадавшего.