Молодых омичей обучат навыкам ведения бизнеса

Всех желающих принять участие в образовательной программе приглашаем подать заявку на сайте -
http://предприниматель 55.рф или по телефону 8-913-915-35-98
Формат образовательной программы предусматривает мероприятия, направленные на развитие творческой самореализации молодых людей. Подобного рода мероприятия позволяют молодым людям самоутвердиться, поверить в свои силы. Общение со специалистами, действующими предпринимателями является важным этапом становления молодых бизнесменов.
Желающие открыть собственное дело узнают, какие существуют государственные программы поддержки начинающим предпринимателям Омской области.
Кроме того, участники освоят существующие требования к формированию бизнес-плана, самостоятельно разработают бизнес-план, который в дальнейшем смогут использовать при получении инвестиций в рамках существующих государственных программ Российской Федерации.
Молодежи будет представлен мастер-класс с участием представителей регионального бизнес-сообщества.
По итогам обучения участники образовательной программы смогут получить:
- сертификат участника образовательной программы;
- удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии программы «Ты-предприниматель» в Омской области 8-913-605-13-40.
Образовательная программа реализуется за счет средств областного бюджета и субсидии из федерального бюджета бюджету Омской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».
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