Молодой омич в общежитии пырнул ножом знакомого из-за ревности к девушке

Тревожную кнопку нажал вахтер общежития. По его словам, он узнал о поножовщине только от прибывших медиков.
Студент одного из омских вузов рассказал, что днем он и еще один молодой человек подрались из-за того, что не могут поделить приглянувшуюся обоим девушку. Вечером, когда студент поднимался по лестнице общежития к себе на этаж, соперник парня брызнул перцовым баллончиком ему в лицо, а после этого воткнул нож студенту в бедро. По предварительным данным Росгвардии, осуществив свои планы, злоумышленник ушел в неизвестном направлении, а нож выбросил на улице.
Раненый парень решил не сообщать о происшествии работникам вуза. Добравшись до своей комнаты, он попросил сокурсников вызвать «скорую».
Ничего не подозревающий о нападении вахтер узнал о случившимся только от медиков, которые прибыли на вызов. В этот же момент он нажал на кнопку тревожной сигнализации.
Росгвардия, установив личность нападавшего, приступила к его поискам. Преступником оказался 17-летний молодой человек. Сотрудники гвардии нашли его у родственников в Ленинском округе Омска. Парень был передан полицейским для дальнейших разбирательств.