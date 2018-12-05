Молодой омич в общежитии пырнул ножом знакомого из-за ревности к девушке

Студент одного из омских вузов рассказал, что днем он и еще один молодой человек подрались из-за того, что не могут поделить приглянувшуюся обоим девушку. Вечером, когда студент поднимался по лестнице общежития к себе на этаж, соперник парня брызнул перцовым баллончиком ему в лицо, а после этого воткнул нож студенту в бедро. По предварительным данным Росгвардии, осуществив свои планы, злоумышленник ушел в неизвестном направлении, а нож выбросил на улице.