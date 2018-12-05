Главной в «Омском речном порту» стала Мария Гончарова

Согласно открытым данным компании, 3 декабря прошло очередное заседание совета директоров «Омского речного порта». Руководители предприятия единогласно поддержали кандидатуру заместителя генерального директора по экономике и финансам Марии Гончаровой как нового председателя СД компании.
На этом посту Гончарова сменила, как сообщает сайт газеты «Коммерческие вести», своего брата Григория Сандулова. Основным бенефициаром компании значится Сергей Сандулов, отец влиятельного семейства.
Отметим, что Мария Гончарова, помимо работы в «Омском речном порту», имеет и сторонние активы. Так, ей принадлежит половина акций торгового дома «Омречпорт», также ей принадлежит 40% уставного капитала ООО «Проектно-строительная компания «Ханты-МансийскСтрой» и весь капитал ООО «Югорский логистический центр». Также девушке принадлежала треть омского «Асфальтобетонного завода-1». Она же и занималась его ликвидацией.