Главной в «Омском речном порту» стала Мария Гончарова

Отметим, что Мария Гончарова, помимо работы в «Омском речном порту», имеет и сторонние активы. Так, ей принадлежит половина акций торгового дома «Омречпорт», также ей принадлежит 40% уставного капитала ООО «Проектно-строительная компания «Ханты-МансийскСтрой» и весь капитал ООО «Югорский логистический центр». Также девушке принадлежала треть омского «Асфальтобетонного завода-1». Она же и занималась его ликвидацией.