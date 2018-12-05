Город55
ГлавноеВсе новости
Главной в «Омском речном порту» стала Мария Гончарова

Главной в «Омском речном порту» стала Мария Гончарова

5 декабря 2018, 13:30
Фото: ИА «Город55»
В понедельник, 3 декабря, совет директоров АО «Омский речной порт» выбрал себе нового председателя. Им стала заместитель генерального директора по экономике и финансам предприятия Мария Гончарова. На этом посту она сменила своего брата – Григория Сандулова.

Согласно открытым данным компании, 3 декабря прошло очередное заседание совета директоров «Омского речного порта». Руководители предприятия единогласно поддержали кандидатуру заместителя генерального директора по экономике и финансам Марии Гончаровой как нового председателя СД компании.

На этом посту Гончарова сменила, как сообщает сайт газеты «Коммерческие вести», своего брата Григория Сандулова. Основным бенефициаром компании значится Сергей Сандулов, отец влиятельного семейства.

Отметим, что Мария Гончарова, помимо работы в «Омском речном порту», имеет и сторонние активы. Так, ей принадлежит половина акций торгового дома «Омречпорт», также ей принадлежит 40% уставного капитала ООО «Проектно-строительная компания «Ханты-МансийскСтрой» и весь капитал ООО «Югорский логистический центр». Также девушке принадлежала треть омского «Асфальтобетонного завода-1». Она же и занималась его ликвидацией.

#Новости#Бизнес и власть#Омский речной порт#Политика#Омск сегодня
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18