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Директор «Теплично-парникового комбината» задолжал работникам 1,4 млн рублей

Директор «Теплично-парникового комбината» задолжал работникам 1,4 млн рублей

5 декабря 2018, 11:01
Фото: pixabay.com
Прокуратура Ленинского округа Омска проверила деятельность ООО «Теплично-парниковый комбинат» и выявила нарушения в выплате заработной платы работникам.

Стало известно, что 76 работников организации за сентябрь 2018 года не получили в общей сложности 1,4 млн рублей. Чтобы долг по выплате заработной платы перед работниками все-таки был погашен, прокуратура внесла директору предприятия представление.

Помимо этого в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату зарплаты в установленный срок. После рассмотрения должностное лицо оштрафовано, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

После вмешательства ведомства задолженность перед сотрудниками директор погасил.

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