Директор «Теплично-парникового комбината» задолжал работникам 1,4 млн рублей

Стало известно, что 76 работников организации за сентябрь 2018 года не получили в общей сложности 1,4 млн рублей. Чтобы долг по выплате заработной платы перед работниками все-таки был погашен, прокуратура внесла директору предприятия представление.
Помимо этого в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату зарплаты в установленный срок. После рассмотрения должностное лицо оштрафовано, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
После вмешательства ведомства задолженность перед сотрудниками директор погасил.