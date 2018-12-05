Арендаторам омских земель пообещали пересмотреть размеры платежей

Напомним, что в январе этого года принято постановление Правительства Омской области, которым в разы снижены арендные платежи для обманутых дольщиков. С 2018 года более чем в 2 раз снижена арендная плата за участки из состава областных и неразграниченных земель под объектами недвижимости. Помимо этого, внесены изменения в областное законодательство, устанавливающие размер арендной платы не выше земельного налога в отношении земельных участков, имеющих ограничения по приватизации.