Арендаторам омских земель пообещали пересмотреть размеры платежей

«Для расчета арендной платы предлагается новый подход, предусматривающий установление арендной платы от кадастровой стоимости земельного участка и экономически обоснованных коэффициентов», - пояснил заместитель министра имущественных отношений Омской области Евгений Козлов. Также он добавил, что такая методика позволит сделать расчет платежей предельно простым и понятным.
Новый правовой акт разработан для приведения правил определения размера арендной платы за земельные участки в соответствие с принципом экономической обоснованности.
По предварительным расчетам, арендная плата за земельные участки снижается от 10% до 50%. По прогнозам мэрии Омска, переход на новые правила приведет к снижению годовых арендных платежей за участки, предоставленные для размещения объектов торговли, общепита, бытового обслуживания, офисов, производственных и административных зданий, для размещения домов жилой застройки и других случаев.
За участки под домами многоэтажной жилой застройки, а также для собственников зданий, права которых на приобретение в собственность занимаемых участков ограничены законодательством, размер арендной платы предлагается установить в размере земельного налога. Также сохранен льготные правила определения арендной платы в размере 0,075% от кадастровой стоимости для участков под многоквартирными домами, застройщики которых признаны банкротами.
Для лиц, имеющих право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога или на освобождение от уплаты земельного налога, предлагается арендную плату устанавливать в размере 0,01% от кадастровой стоимости.
Кроме этого, Минимущества приступило к разработке изменений в законодательстве по снижению выкупной стоимости земельных участков под объектами недвижимости, что позволит большему числу предпринимателей оформить в собственность занимаемую землю. Разрабатываемые меры направлены на стремительное формирование класса собственников в регионе.
Напомним, что в январе этого года принято постановление Правительства Омской области, которым в разы снижены арендные платежи для обманутых дольщиков. С 2018 года более чем в 2 раз снижена арендная плата за участки из состава областных и неразграниченных земель под объектами недвижимости. Помимо этого, внесены изменения в областное законодательство, устанавливающие размер арендной платы не выше земельного налога в отношении земельных участков, имеющих ограничения по приватизации.