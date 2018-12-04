Продукция нашего Омского НПЗ победила в конкурсе «100 лучших товаров России»

В номинации «Инновационные продукты» отмечены высокооктановый премиальный бензин «G-drive 100» и судовое топливо ТСУ-80 с улучшенными экологическими характеристиками. Оба вида продукции завод начал выпускать после масштабной модернизации.
Бензин «G-Drive 100» используют в качестве моторного топлива в современных двигателях. Судовое топливо ТСУ-80 отличается низким содержанием серы и поэтому подходит для использования на судах, плавающих в зонах с особо строгим экологическим контролем.
Предприятие также получило дипломы лауреата за углеводородный сжиженный газ для автомобилей, метилтретбутиловый эфир, автомобильный пропан-бутан, сжиженный газ для коммунально-бытового потребления и ароматические углеводороды для химической промышленности.
«Омский нефтеперерабатывающий завод является отечественным технологическим лидером нефтеперерабатывающей отрасли. Оснащение предприятия самым современным оборудованием в рамках беспрецедентной по масштабам модернизации, которая стартовала на ОНПЗ в 2008 году, позволяет выпускать инновационную продукцию высочайшего качества», - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.