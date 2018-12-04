Омск ежемесячно покидают 1000 человек

По данным Новосибирскстата, из Сибири с начала января по конец сентября этого года уехали более 513 тысяч человек.

Сюжет Омск сегодня

Самый большой отток специалисты наблюдают в Омской области – из нашего региона за 9 месяцев 2018 года уехало на 8899 человек больше, чем приехало. Положительная динамика наблюдается в Новосибирске – в административном центре Сибирского федерального округа с января по октябрь население города увеличилось на 3052 человека. Также прирост населения специалисты наблюдают в Республиках Тыва и Алтай. Всего Сибирь за 9 месяцев 2019 года «покорило» чуть более 485 тысяч человек, а вот покинуло холодный регион России 513,4 тысячи человек.