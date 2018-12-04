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Из Омской области на Кремлевскую елку отправятся 80 школьников

Из Омской области на Кремлевскую елку отправятся 80 школьников

4 декабря 2018, 18:09
Фото: pixabay.com
Омская делегация из 80 детей отправится 26 декабря в Москву, чтобы принять участие в новогоднем представлении в Кремлевском дворце.

Об этом сообщили в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Для детей готовится насыщенная культурная программа. Так, омичи посетят Измайловский Кремль, Государственный исторический музей и Государственную Третьяковскую галерею.

В министерстве спорта отметили, что сопровождать на новогоднем представлении в Кремле детей будет делегация опытных педагогов, врачи-педиатры, специалисты по делам молодежи. В общей сложности - 20 человек.

«Все участники поездки будут застрахованы и обеспечены средствами первой медицинской помощи», - рассказали в ведомстве.

Поездка будет оплачена из федерального и областного бюджетов. В новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце примут участие дети из 85 округов России, а также из Абхазии и Южной Осетии.

#Новости#Президентская елка#Новогодняя елка#Культура#Омск сегодня
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