Из Омской области на Кремлевскую елку отправятся 80 школьников

Об этом сообщили в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Для детей готовится насыщенная культурная программа. Так, омичи посетят Измайловский Кремль, Государственный исторический музей и Государственную Третьяковскую галерею.
В министерстве спорта отметили, что сопровождать на новогоднем представлении в Кремле детей будет делегация опытных педагогов, врачи-педиатры, специалисты по делам молодежи. В общей сложности - 20 человек.
«Все участники поездки будут застрахованы и обеспечены средствами первой медицинской помощи», - рассказали в ведомстве.
Поездка будет оплачена из федерального и областного бюджетов. В новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце примут участие дети из 85 округов России, а также из Абхазии и Южной Осетии.