Экс-директор «ВК-Сервис» скрыл факт наличия денег от налоговой и был оштрафован

Согласно данным суда, Шабалин знал о наличии на расчетных счетах организации непогашенных инкассовых поручений, также обвиняемый знал и о размере имеющейся у предприятия задолженности по налогам. Но возможностью погасить долг мужчина не воспользовался, а умышленно скрыл от налоговой денежные средства.