Экс-директор «ВК-Сервис» скрыл факт наличия денег от налоговой и был оштрафован

Согласно данным суда, Шабалин знал о наличии на расчетных счетах организации непогашенных инкассовых поручений, также обвиняемый знал и о размере имеющейся у предприятия задолженности по налогам. Но возможностью погасить долг мужчина не воспользовался, а умышленно скрыл от налоговой денежные средства.
«Тем самым лишив государственные органы возможности произвести принудительное взыскание возникшей у ООО «ВК-Сервис» задолженности по уплате налогов», - рассказали в пресс-службе СК РФ по Омской области.
Суд оштрафовал Шабалина на 50 тыс. рублей.