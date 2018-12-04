Город55
ГлавноеВсе новости
Экс-директор «ВК-Сервис» скрыл факт наличия денег от налоговой и был оштрафован

Экс-директор «ВК-Сервис» скрыл факт наличия денег от налоговой и был оштрафован

4 декабря 2018, 17:52
Фото: pixabay.com
Следственный комитет РФ по Омской области вынес приговор в отношении бывшего директора ООО «ВК-Сервис» Константина Шабалина, который скрыл крупную денежную сумму, принадлежащую организации, вместо того, чтобы заплатить налоги.

Согласно данным суда, Шабалин знал о наличии на расчетных счетах организации непогашенных инкассовых поручений, также обвиняемый знал и о размере имеющейся у предприятия задолженности по налогам. Но возможностью погасить долг мужчина не воспользовался, а умышленно скрыл от налоговой денежные средства.

«Тем самым лишив государственные органы возможности произвести принудительное взыскание возникшей у ООО «ВК-Сервис» задолженности по уплате налогов», - рассказали в пресс-службе СК РФ по Омской области.

Суд оштрафовал Шабалина на 50 тыс. рублей.

#Новости#Штрафы#Следственный комитет#Общество#Омск сегодня
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18