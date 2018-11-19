В Омске заснеженные улицы затопило водой из поврежденного трубопровода

Аварийная ситуация произошла сегодня, 19 ноября, около 11:30. По сообщениям очевидцев в соцсетях, топит улицы Лермонтова, 10 лет Октября. Вода подошла к улице Маршала Жукова. На фото видны лужи длиной в несколько десятков метров.
«Известно, что повреждены сети АО «ОмскВодоканал», трубопровод диаметром 300. С 12 часов дня на месте работает бригада. Привлекаем технику, проводим временное отключение водоснабжения», - сообщили ИА «Город55» в организации.
Добавим, по данным Обь-Иртышского УГМС, сейчас в Омске -11,3 градуса. Синоптики прогнозировали снег и метель.
Источник: ИА «Город55»