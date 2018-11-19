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В Омске заснеженные улицы затопило водой из поврежденного трубопровода

В Омске заснеженные улицы затопило водой из поврежденного трубопровода

19 ноября 2018, 12:40
Фото: Павел Зенков / vk.com/aomsk
Прорыв образовался в районе пересечения улиц Лермонтова и 14-й Линии. Потоп добрался до центра города - улицы Жукова.

Аварийная ситуация произошла сегодня, 19 ноября, около 11:30. По сообщениям очевидцев в соцсетях, топит улицы Лермонтова, 10 лет Октября. Вода подошла к улице Маршала Жукова. На фото видны лужи длиной в несколько десятков метров.

«Известно, что повреждены сети АО «ОмскВодоканал», трубопровод диаметром 300. С 12 часов дня на месте работает бригада. Привлекаем технику, проводим временное отключение водоснабжения», - сообщили ИА «Город55» в организации.

Добавим, по данным Обь-Иртышского УГМС, сейчас в Омске -11,3 градуса. Синоптики прогнозировали снег и метель.

Источник: ИА «Город55»

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