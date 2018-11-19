В Омске заснеженные улицы затопило водой из поврежденного трубопровода

Аварийная ситуация произошла сегодня, 19 ноября, около 11:30. По сообщениям очевидцев в соцсетях, топит улицы Лермонтова, 10 лет Октября. Вода подошла к улице Маршала Жукова. На фото видны лужи длиной в несколько десятков метров.