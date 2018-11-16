На Ставрополье нашли «черную дыру» российского мусорного законодательства

«В 2019 году изменится принцип деления компаний по категориям для экологического учета. С нового года делить организации будут по уровню негативного воздействия на окружающую среду, а не по типу надзорности, масштабу деятельности или форме собственности, как это делается сейчас. От обязанности подготовки проектной документации по отходам освободят организации 3-й и 4-й категории. Это, к примеру, детсады и школы, образующие твердые коммунальные отходы, которые, в свою очередь, имеют повышенный класс опасности», - рассказал Степанян.