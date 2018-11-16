На Ставрополье нашли «черную дыру» российского мусорного законодательства

Posted 16 ноября 2018, 15:03
Published 16 ноября 2018, 15:03
Modified 23 февраля 2022, 12:47
Updated 23 февраля 2022, 12:47
Нет лимитов - нет доходов
По словам исполнительного директора ООО «Эко-Сити» Евгения Сабельникова, с просьбами сократить количество вывозимого мусора стали приходить бизнесмены. При этом на вопрос, с чем связано желание переоформить договор, предприниматели отвечают, что у них нет столько мусора. Абоненты аргументируют постановлением российского правительства от 30.06.2016 №505 о правилах коммерческого учета, согласно которому размещающиеся в отдельно стоящих зданиях юрлица имеют право на расчет оплаты либо по фактическому количеству мусора, либо по нормативу.
Впервые о постановлении вспомнили в начале мусорной реформы, комментарии в прессе дали толчок для действий со стороны контрагентов мусорных операторов.
При этом корень проблемы кроется в 2009 году, когда малый и средний бизнес перевели на декларативную форму отчетности по отходам.
«Акт выполненных работ от мусоровывозящей организации, по сути, стал основным документом при составлении отчета», - рассказал исполнительный директор группы компаний «ЭкоЛайф» Павел Степанян.
Как малый и средний бизнес в РФ пропал с «карты отходов»
Специфический рынок проектных организаций, осуществляющих экологическое сопровождение предприятий, сформировался практически сразу после появления проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). Такие компании занимались и занимаются обработкой данных для проекта по отходам и передают их в природоохранные органы для рассмотрения и утверждения.
По словам Степаняна, чья компания занимается подобной деятельностью, в настоящее время рынок претерпевает изменения. В частности, отмечается сокращение рынка ПНООЛР, при этом законодательная тенденция освобождения организаций от ПНООЛР сохраняется.
«В 2019 году изменится принцип деления компаний по категориям для экологического учета. С нового года делить организации будут по уровню негативного воздействия на окружающую среду, а не по типу надзорности, масштабу деятельности или форме собственности, как это делается сейчас. От обязанности подготовки проектной документации по отходам освободят организации 3-й и 4-й категории. Это, к примеру, детсады и школы, образующие твердые коммунальные отходы, которые, в свою очередь, имеют повышенный класс опасности», - рассказал Степанян.
В РФ давно уже истинная картина по отходам не доступна госконтролю. Предприниматели указывают явно не соответствующие количеству работников объемы мусора. При этом спокойно объясняют это удаленным сотрудничеством или частыми командировками работников, ничем не подтверждая сказанное. Как считает собеседник агентства, ПНЛООР был и остается единственным инструментом создания реалистичной карты отходов.
Беспомощное Минприроды
Для разъяснения ситуации «Эко-Сити» запросило в Минприроды данные по объемам образования отходов прошлых лет. Ведомство ответило, что по техпричинам не может отфильтровать данные по запрошенным параметрам, база, хранящая информацию, этого попросту не умеет. Получилось, что отвечающий за формирование логистики отходов региональные оператор не имеет доступа к реальной информации о фактическом размере отходов юрлиц региона. Как результат - компании сами определяют объем вывозимых с предприятия отходов.
При этом реальное количество отходов не уменьшается, что на руку «мусорным пиратам». Последние не зарегистрированы в списках регоператоров, они вывозят мусор не на полигоны, за которые нужно платить. Соответственно, их услуги стоят дешевле, такие частные организации вывозят мусоры под видом другой категории и предоставляют своим клиентам поддельные отчеты.
Логистический разрыв в мусорном законодательстве
Все дело в том, что отвезенные «мусорными пиратами» на стихийные свалки отходы кто-то должен убирать. В случае принадлежности мусора к ТКО убирать его придется региональному оператору. За выполненную работу оператору платит регион же из собственного бюджета, что для многих муниципалитетов является непосильной нагрузкой. На плечи налогоплательщиков ложится оплата причиненного вреда природе компаниями, желающими сэкономить на вывозе мусора.
Мусорная бомба в федеральных масштабах
Есть опасность, что запуск мусорной реформы в 2019 году спровоцирует масштабное распространение схемы образования несанкционированных свалок по всей стране.
По словам Сабельникова, для предотвращения такой ситуации уже сейчас необходимо усилить контроль со стороны природоохранных ведомств. Кроме того, законодательство должно иметь инструменты воздействия на компании, скрывающие реальные объемы отходов, жестко контролировать образование и движение мусора, а также гарантировать оператору доступ к необходимой информации. Кроме того, необходимо выработать единую единицу измерения объема отходов, так как сейчас в разных документах и правилах используют и тонны, и кубометры.
«Для уничтожения возможности существования на мусорном рынке нагло работающих «серых» схем необходимо на федеральном уровне принять новые законы «прямого действия» и обеспечить содействие правоохранительных и природоохранных органов, властей и прокуратуры», - подчеркнул Сабельников.