Каждая третья омичка подвергалась домогательствам на работе

Треть жителей Омской области когда-либо сталкивались с домогательствами на рабочем месте. При этом больше половины работников считают, что с харассментом необходимо бороться на законодательном уровне, а большинство работодателей уверены, что в таких случаях можно обойтись деловым разговором.

Сюжет Омск сегодня