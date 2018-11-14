Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября 2018, 04:22

Published 14 ноября 2018, 04:22

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Каждая третья омичка подвергалась домогательствам на работе

14 ноября 2018, 04:22
Фото: иллюстрация / pixabay.com
Треть жителей Омской области когда-либо сталкивались с домогательствами на рабочем месте. При этом больше половины работников считают, что с харассментом необходимо бороться на законодательном уровне, а большинство работодателей уверены, что в таких случаях можно обойтись деловым разговором.

Напомним, еще недавно одной из волнующих общество тем было обсуждение околоинтимного инцидента в редакции российского издания, когда главный редактор издания на корпоративной вечеринке потрогал жену сотрудника.

На фоне нашумевшего инцидента портал «Зарплата.ру» провел опрос среди 1050 омичей и 450 представителей местных компаний относительно проявлений харассмента на рабочем месте.

Треть омичей признались, что испытывали на себе проявления харассмента на работе, 5% опрошенных становились свидетелями домогательств в отношении своих коллег, а 62% сотрудников никогда не замечали подобного на рабочем месте.

При этом 53% жителей Омска уверены, что сексуальные домогательства на работе должны преследоваться законом, 19% опрошенных считают, что за инцидентом должно следовать немедленное увольнение, а 22% омичей заняли нейтральную позицию — участники ситуации должны разбираться между собой сами.

Требовать немедленного увольнения агрессора будут 21% опрошенных в том случае, если подвергнутся домогательствам со стороны сотрудника, 25% омичей намерены подать в суд, 35% устроят публичное разбирательство, 16% респондентов не предпримут никаких действий в надежде, что ситуация сама нормализуется, а 3% омичей предпочтут уволиться сами.

Мнения работодателей по вопросу харассмента также разделились. Чуть более половины обойдутся строгим разговором с подчиненным, 19% незамедлительно уволят домогателя, 23% начнут разбирательство в рамках действующего законодательства и 7% работодателей не станут вмешиваться в конфликт.

Стоит отметить, что 5% работодателей вину в харассменте перекладывают на плечи жертвы, 37% опрошенных винят исключительно агрессора, а 58% респондентов возлагают вину на обоих.

Для справки: в настоящее время российское законодательство не оперирует термином «харассмент». Однако случаи сексуального домогательства регулируются статьей 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера». В зависимости от тяжести совершенного проступка виновному полагается наказание в виде штрафа, исправительных работ или лишения свободы.

Доказательствами противоправных действий могут служить показания свидетелей, аудио- или видеозаписи.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Общество#Омск сегодня
Подпишитесь
Нельзя только брать, нужно и отдавать. Как омские меценаты выбирают школы для ремонта
Сегодня, 04:01
Куда уходят деньги. Минюст проверит траты омского «Авангарда»
Сегодня, 03:56
Жена омского экс-депутата Сергея Калинина покинула Омск
Сегодня, 04:58
Отставка в правительстве. Министр образования Омской области может покинуть свой пост
Сегодня, 04:58
Мэр Омска отправил на доработку идею с радужными голубями на набережной
Сегодня, 11:01
Сапожник без сапог. Для омского Минстроя арендуют помещения почти за 10.5 млн рублей
Сегодня, 09:07