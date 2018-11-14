Каждая третья омичка подвергалась домогательствам на работе

Posted 14 ноября 2018, 04:22
Published 14 ноября 2018, 04:22
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Напомним, еще недавно одной из волнующих общество тем было обсуждение околоинтимного инцидента в редакции российского издания, когда главный редактор издания на корпоративной вечеринке потрогал жену сотрудника.
На фоне нашумевшего инцидента портал «Зарплата.ру» провел опрос среди 1050 омичей и 450 представителей местных компаний относительно проявлений харассмента на рабочем месте.
Треть омичей признались, что испытывали на себе проявления харассмента на работе, 5% опрошенных становились свидетелями домогательств в отношении своих коллег, а 62% сотрудников никогда не замечали подобного на рабочем месте.
При этом 53% жителей Омска уверены, что сексуальные домогательства на работе должны преследоваться законом, 19% опрошенных считают, что за инцидентом должно следовать немедленное увольнение, а 22% омичей заняли нейтральную позицию — участники ситуации должны разбираться между собой сами.
Требовать немедленного увольнения агрессора будут 21% опрошенных в том случае, если подвергнутся домогательствам со стороны сотрудника, 25% омичей намерены подать в суд, 35% устроят публичное разбирательство, 16% респондентов не предпримут никаких действий в надежде, что ситуация сама нормализуется, а 3% омичей предпочтут уволиться сами.
Мнения работодателей по вопросу харассмента также разделились. Чуть более половины обойдутся строгим разговором с подчиненным, 19% незамедлительно уволят домогателя, 23% начнут разбирательство в рамках действующего законодательства и 7% работодателей не станут вмешиваться в конфликт.
Стоит отметить, что 5% работодателей вину в харассменте перекладывают на плечи жертвы, 37% опрошенных винят исключительно агрессора, а 58% респондентов возлагают вину на обоих.
Для справки: в настоящее время российское законодательство не оперирует термином «харассмент». Однако случаи сексуального домогательства регулируются статьей 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера». В зависимости от тяжести совершенного проступка виновному полагается наказание в виде штрафа, исправительных работ или лишения свободы.
Доказательствами противоправных действий могут служить показания свидетелей, аудио- или видеозаписи.
Источник: ИА «Город55»