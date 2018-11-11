Простить за харассмент: нужен ли развод, если муж потрогал чужую ягодицу?

Posted 11 ноября 2018, 04:58
Published 11 ноября 2018, 04:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Самые обсуждаемые темы недели: выборы в США, дефекты в iPhone X, крабы в тюрьме для «банды Цапков», цены на топливо. Среди этих волнующих общество тем оказался околоинтимный инцидент в редакции одного из российских изданий. У каждой из сторон своя правда. Люди спорят не о том, трогал ли главред за ягодицу жену сотрудника на корпоративе. Люди обсуждают соразмерность наказания. Веселье в итоге вылилось в отставку главы издания и развод с собственной женой.
Последнее стало толчком для обсуждения не столько частных пристрастий, сколько фундаментальных основ брака: стоит ли из-за подобного разводиться? ИА «Город55» обратилось с этим вопросом к публичным персонам Омска.
Татьяна Вижевитова, заместитель председателя правительства Омской области:
«Насколько я понимаю, это ведь был корпоратив, вечеринка была закрытая, это было вне службы. Если такая вольность была допущена, то, конечно, необходимо все решить в таком же закрытом режиме, а не придавать огласке. Ну а развод - это дело тонкое и семейное, не стоит такие вещи, опять же, выносить в публичную плоскость. Своему мужу нужно доверять, это самое главное и важное. Мы не тургеневские женщины, мы живем в современном мире. А из-за одного такого случая, ну, мне кажется, разводиться, не думаю, что это правильно».
Натела Полежаева, главный врач НП «Санаторий-профилакторий «Рассвет», экс-невестка бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева:
«Мои действия зависели бы от того, на каком возрастном этапе наши с мужем отношения. Если бы это был первый год брака, то, может быть, и развелась бы. Если бы это был второй десяток, то я бы, наверное, посмеялась. В принципе, в таком случае меня мог бы кто-то «погладить». Я бы более компромиссно отнеслась к этому, конечно. Я бы все же немного подумала и уж точно свое решение не афишировала, это же все было сделано нарочито, такие вещи должны решаться за кадром».
Ольга Умова, пресс-секретарь Министерства финансов Омской области
(долго смеялась, просила время подумать, но в конце концов ответила):
«Нет. Я бы из-за такого не подала на развод».
Олеся Григорьева, многодетная мать, общественница:
«Даже физическая измена (не говоря уже о касании за ягодицу) не может стать причиной для развода. Измена вообще не имеет отношения к семейному союзу. Мужчина полигамен – это заложено природой. Редко мужчина бывает однолюбом. Если во время войны большинство мужчин погибнет, то полигамность мужчины поможет спасти вид, род. Нельзя ставить инстинкт выше духовного союза. Если семья Колпакова распалась из-за этого, значит, и до этого у них не все нормально было».
Лариса Болдинова, старший помощник руководителя следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ:
«Я прожила в браке почти 30 лет. Считаю, что по такой ерунде разводиться не стоит».
Наталья Романовская, адвокат:
«Описана какая-то убогая история, не заслуживающая того, чтобы ее анализировать и тратить при этом время. Если женщина уверенно стоит на ногах и знает себе цену, то приключения мужа ее должны только веселить!»
Напомним, по словам пострадавшей, приводимым «Медузой» на своей странице в Facebook, Колпаков потрогал ягодицу гостьи, заявив: «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить [домогаться], и мне за это ничего не будет». По словам Колпакова, которые там же приводит издание, он сильно напился и не помнит, что именно произошло, но признает, что такое могло случиться.
Правда, позже, после добровольной отставки, у себя в Facebook он же пишет: «Я категорически отказываюсь признавать обвинения в харассменте и сексуальных домогательствах. Но я оказался в ситуации, когда невозможно и бессмысленно себя защищать».
История, казалось, могла на этом закончиться, но в скандал вмешалась жена самого Колпакова Екатерина Летова. Как пишет ura.news, она выложила в сториз своего Instagram свидетельство о расторжении брака, сопроводив его фейерверками и звездочками. Спустя несколько часов Летова удалила видео, но СМИ успели сделать скриншот.
Источник: ИА «Город55»