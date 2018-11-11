Простить за харассмент: нужен ли развод, если муж потрогал чужую ягодицу?

«Мои действия зависели бы от того, на каком возрастном этапе наши с мужем отношения. Если бы это был первый год брака, то, может быть, и развелась бы. Если бы это был второй десяток, то я бы, наверное, посмеялась. В принципе, в таком случае меня мог бы кто-то «погладить». Я бы более компромиссно отнеслась к этому, конечно. Я бы все же немного подумала и уж точно свое решение не афишировала, это же все было сделано нарочито, такие вещи должны решаться за кадром».