МРСК Центра подвел итоги первого полугодия 2018 года

К реализации прорабатываются и другие пилотные проекты «Цифровой РЭС» — в частности, на базе Калининского РЭС филиала «Тверьэнерго» МРСК Центра и Арзамасского РЭС филиала «Нижновэнерго» МРСК Центра и Приволжья.В соответствии с концепцией «Россетей», планируется оцифровать энергокомплекс страны до 2030 года. Если подводить итоги нынешней работы, то проект «Цифровой РЭС» уже дал возможность наблюдать за энергосетями и эффективно управлять электросетевым комплексом во всех пилотных районах страны. Вместе с тем, значительно возросли показатели оперативности в устранении технологических сбоев, наряду со снижением потери электроэнергии. Речь идет о 60%, и 9%, соответственно. Ожидается также значительное сокращение операционных затрат, которые по итогам 2018 года могут уменьшится на 25%. Так, слияние двух комплексов будет способствовать сокращению издержек и повышению финансово-экономических выгод. Средства, сэкономленные цифровизацией пойдут будут на будущее развитие электросетей и повышение доступности всей инфраструктуры.