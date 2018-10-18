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Posted 18 октября 2018, 15:57

Published 18 октября 2018, 15:57

Modified 23 февраля 2022, 12:27

Updated 23 февраля 2022, 12:27

МРСК Центра подвел итоги первого полугодия 2018 года

18 октября 2018, 15:57
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский рассказал о результатах оперативного объединения сетевого комплекса компаний «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья». Вместе с тем, обе компании входят в состав ГК «Россети» и планируют цифровизацию своей инфраструктуры.

«Новые известия» пишут, что Маковский встретился с представителями Prosperity Capital Management Limited (миноритарный акционер обеих компаний). Во время встречи он подчеркнул, что за первое полугодие 2018 года значительно сократились операционные расходы, и, наоборот, была увеличена финансово-экономическая мощность обеих структур.

Обособленная информационная система была основана на уже имеющейся информационной структуре. Ведутся работы по обеспечению бесперебойности подачи эклектической энергии, и, соответственно, снижается вероятность энергопотерь. Наряду с тем, идет строительство цифровой подстанции и продолжается проектирование 11 цифровых подстанций с применением протоколов стандарта МЭК 61850 в рамках интеграции АСУ ТП.

К реализации прорабатываются и другие пилотные проекты «Цифровой РЭС» — в частности, на базе Калининского РЭС филиала «Тверьэнерго» МРСК Центра и Арзамасского РЭС филиала «Нижновэнерго» МРСК Центра и Приволжья.В соответствии с концепцией «Россетей», планируется оцифровать энергокомплекс страны до 2030 года. Если подводить итоги нынешней работы, то проект «Цифровой РЭС» уже дал возможность наблюдать за энергосетями и эффективно управлять электросетевым комплексом во всех пилотных районах страны. Вместе с тем, значительно возросли показатели оперативности в устранении технологических сбоев, наряду со снижением потери электроэнергии. Речь идет о 60%, и 9%, соответственно. Ожидается также значительное сокращение операционных затрат, которые по итогам 2018 года могут уменьшится на 25%. Так, слияние двух комплексов будет способствовать сокращению издержек и повышению финансово-экономических выгод. Средства, сэкономленные цифровизацией пойдут будут на будущее развитие электросетей и повышение доступности всей инфраструктуры.

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