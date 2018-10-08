Ливинский: электросети страны полностью готовы к зиме

Posted 8 октября 2018, 12:15
Published 8 октября 2018, 12:15
Modified 23 февраля 2022, 12:22
Updated 23 февраля 2022, 12:22
Всероссийское совещание прошло при участии министра энергетики РФ Александра Новака и министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, сообщают «Новые известия».
Ливинский заявил, что взятые «Россетями» год тому назад обязательства полностью выполнены. По его словам, удалось значительно снизить показатели аварийности в электросетях. Так, с начала года средняя частота прекращения передачи электрической энергии снизилась на 39%, средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии сократилась на 33%, а количество технологических нарушений в сети 110 кВ и выше снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Александр Новак работу коллектива «Россетей» по повышению показателей надежности энергоснабжения оценил высоко. Министр отметил, что успехов удалось добиться благодаря системной работе по модернизации электросетевого хозяйства и своевременной расчистке просек ЛЭП
Глава «Россетей» пояснил, что в 2018 году на техобслуживание и ремонт направлено 64 миллиардов рублей, это на три миллиарда больше, чем в 2017 году. Кроме того, сформировано около 10 тысяч бригад для участия в ремонтных и аварийно-восстановительных работах общей численностью более 50 тысяч человек. Подразделения имеют все необходимое: автомобильную и спецтехнику, а также оборудование для круглосуточной работы. Для экстренных ситуаций предусмотрены более 5,3 тысячи резервных источников снабжения электроэнергией суммарной мощностью 417 мегаватт.
Глава Минэнерго поддержал работу «Россетей» по проведению учений в отдельных регионах страны. Такой опыт, считает Новак, позволит в сжатые сроки снизить потери и восстановить фонды
Ливинский рассказал об итогах учений в Дагестане, пишут «Новые известия», где более миллиона человек получили надежное и качественное электроснабжение. Сейчас под особым контролем – учения в Тверской области и Карелии, где заняты более восьми тысяч специалистов и около 1,5 тысячи единиц техники.