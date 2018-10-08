Ливинский: электросети страны полностью готовы к зиме

Глава «Россетей» пояснил, что в 2018 году на техобслуживание и ремонт направлено 64 миллиардов рублей, это на три миллиарда больше, чем в 2017 году. Кроме того, сформировано около 10 тысяч бригад для участия в ремонтных и аварийно-восстановительных работах общей численностью более 50 тысяч человек. Подразделения имеют все необходимое: автомобильную и спецтехнику, а также оборудование для круглосуточной работы. Для экстренных ситуаций предусмотрены более 5,3 тысячи резервных источников снабжения электроэнергией суммарной мощностью 417 мегаватт.