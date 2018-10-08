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Posted 8 октября 2018, 12:15

Published 8 октября 2018, 12:15

Modified 23 февраля 2022, 12:22

Updated 23 февраля 2022, 12:22

Ливинский: электросети страны полностью готовы к зиме

8 октября 2018, 12:15
Глава ПАО «Россети» Павел Ливинский, выступая на Российской энергетической неделе, рассказал о подготовке компании к надежной работе электросетей в осенне-зимний период 2018-2019.

Всероссийское совещание прошло при участии министра энергетики РФ Александра Новака и министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, сообщают «Новые известия».

Ливинский заявил, что взятые «Россетями» год тому назад обязательства полностью выполнены. По его словам, удалось значительно снизить показатели аварийности в электросетях. Так, с начала года средняя частота прекращения передачи электрической энергии снизилась на 39%, средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии сократилась на 33%, а количество технологических нарушений в сети 110 кВ и выше снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Александр Новак работу коллектива «Россетей» по повышению показателей надежности энергоснабжения оценил высоко. Министр отметил, что успехов удалось добиться благодаря системной работе по модернизации электросетевого хозяйства и своевременной расчистке просек ЛЭП

Глава «Россетей» пояснил, что в 2018 году на техобслуживание и ремонт направлено 64 миллиардов рублей, это на три миллиарда больше, чем в 2017 году. Кроме того, сформировано около 10 тысяч бригад для участия в ремонтных и аварийно-восстановительных работах общей численностью более 50 тысяч человек. Подразделения имеют все необходимое: автомобильную и спецтехнику, а также оборудование для круглосуточной работы. Для экстренных ситуаций предусмотрены более 5,3 тысячи резервных источников снабжения электроэнергией суммарной мощностью 417 мегаватт.

Глава Минэнерго поддержал работу «Россетей» по проведению учений в отдельных регионах страны. Такой опыт, считает Новак, позволит в сжатые сроки снизить потери и восстановить фонды

Ливинский рассказал об итогах учений в Дагестане, пишут «Новые известия», где более миллиона человек получили надежное и качественное электроснабжение. Сейчас под особым контролем – учения в Тверской области и Карелии, где заняты более восьми тысяч специалистов и около 1,5 тысячи единиц техники.

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