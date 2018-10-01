На кинофестивале «Движение» в Омске победил фильм о многоженце

Участники кинофестиваля отметили интерес омичей к показам, которые были бесплатны и собирали полные зал. Решено сделать фестиваль осенним и проводить в сентябре.
Впервые в этом году на «Движении» оценивали сериалы. Лучший определили с помощью зрительского голосования. Равное количество голосов набрали «257 причин, чтобы жить» (режиссер Максим Свешников) и «Мертвое озеро» (режиссер Роман Прыгунов).
«257 причин — сериал об онкологии. Болеющие и их близкие должны сохранять надежду. В этом идея. Это очень важно», — цитирует «Новый Омск» исполнительницу главной роли Полину Максимову.
За лучшую операторскую работу приз получил Александр Матухно («Место!»).
Приза за лучший сценарий удостоены Жора Крыжовников, Петр Внуков и Евгения Хрипкова («Звоните ДиКаприо»).
За лучшую мужскую роль награжден Алексей Агранович за работу в фильме «Юморист».
Перизат Эрманбетова («Сулейман гора») получила приз как лучшая актриса.
Лучшим режиссером названа Алена Полунина за фильм «Своя республика», посвященный войне на Донбассе.
Главный приз – Гран-при конкурса – жюри отдало фильму «Сулейман гора» режиссера Елизаветы Стишовой о жизни мужчины и двух его жен в Киргизии, где уживаются старинные обычаи и современная жизнь.
Победителю вручили статуэтку фестиваля, дрон и сертификат на показ фильма в эфире «ТВ3».
Источник: ИА «Город55»