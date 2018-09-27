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ГИБДД устроила погоню по ночному городу за пьяной омичкой (Видео)

27 сентября 2018, 17:16
Накануне, 26 сентября, в 02:20 на бульваре Архитектора внимание сотрудников ДПС привлек автомобиль ВАЗ, который двигался с грубыми нарушениями ПДД.

Инспекторы попросили водителя остановиться, но он только увеличил скорость и продолжил движение по улице Конева. Началась погоня, и оставить машину удалось только в районе дома № 87 по улице Мельничной.

Оказалось, что машиной управляла 32-летняя омичка с признаками опьянения. От медицинского освидетельствования она отказалась. В отношении нарушительницы составлены административные материалы: за сам отказ, за продолжение движения после требования остановить автомобиль, за управление ТС без прав, а также за движение по встречной полосе.

Материалы направлены в суд для вынесения решения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области.

Ранее предупреждение за вождение в пьяном виде женщина уже получала.

Источник: ИА «Город55»

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