ГИБДД устроила погоню по ночному городу за пьяной омичкой (Видео)

Инспекторы попросили водителя остановиться, но он только увеличил скорость и продолжил движение по улице Конева. Началась погоня, и оставить машину удалось только в районе дома № 87 по улице Мельничной.
Оказалось, что машиной управляла 32-летняя омичка с признаками опьянения. От медицинского освидетельствования она отказалась. В отношении нарушительницы составлены административные материалы: за сам отказ, за продолжение движения после требования остановить автомобиль, за управление ТС без прав, а также за движение по встречной полосе.
Материалы направлены в суд для вынесения решения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области.
Ранее предупреждение за вождение в пьяном виде женщина уже получала.
Источник: ИА «Город55»