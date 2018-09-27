ГИБДД устроила погоню по ночному городу за пьяной омичкой (Видео)

Оказалось, что машиной управляла 32-летняя омичка с признаками опьянения. От медицинского освидетельствования она отказалась. В отношении нарушительницы составлены административные материалы: за сам отказ, за продолжение движения после требования остановить автомобиль, за управление ТС без прав, а также за движение по встречной полосе.