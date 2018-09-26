Реконструкция бульвара Победы: что уже сделано

Сегодня, 26 сентября, сотрудники мэрии Омска провели для градоначальницы Оксаны Фадиной мини-экскурсию по постепенно обновляющемуся бульвару Победы. Несмотря на откровенно недовольное лицо чиновницы, в итоге ей вроде как все понравилось.
На входе мэра и ее спутников ожидали пустые флагштоки. На их месте в следующем году появятся флаги стран-членов антигитлеровской коалиции. Как пояснили Фадиной, газон на следующий год уже посеян, поэтому парк встретит весну уже с красивой травкой.
Оказалось, что первый этап работ на бульваре почти окончен. В 2019 году реконструкция продолжится – на территории появятся арки, приживутся и подрастут высаженные маленькие деревца и кустарники, заработает фонтан.
Компенсируя незнание основных свойств строительных материалов, коэффициента их шершавости и упругости, мэр старательно трогала все каменные плиты, из которых строится обновленный фонтан. Обойдя его по кругу, процессия чиновников двинулась в сторону звезды героев.
Рабочие-мужчины старательно пытались не замечать толпу чиновников, укладывая остатки плитки. В это же время рабочие-женщины высаживали цветы. В целом на бульваре во время экскурсии для чиновников работали порядка 50 человек.
Первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков пожаловался Фадиной на ночных воришек – омичи в темное время суток тайком выкапывают на бульваре голубые ели и увозят их к себе на дачу. Украденные деревья были заменены другими, однако, как с грустью заметил Горчаков, их сохранность гарантировать никто не может.
В следующем году будет реконструирована пятиконечная звезда «Слава Героям». Также, по словам мэра Омска Оксаны Фадиной, в следующем году будет определен подрядчик, который займется реконструкцией стелы в конце бульвара Победы и благоустроит Иртышскую набережную.
Так как фактически никаких работ, кроме укладки плитки, в дальней части бульвара не проводилось, мэрская делегация быстро вернулась обратно к началу территории, сделав остановку для общения с прессой.
«Бульвар – одна из шести важных общественных территорий, проект городского значения. За его реконструкцию проголосовали 87 тысяч омичей. Сейчас заканчивается монтаж форсунок у фонтана, он будет с подсветкой. Ведется установка малых архитектурных форм, клумб и скамеек. План работ на 2019 год – определить проект на реконструкцию стелы, найти подрядчика. Задача – в благоустройстве Иртышской набережной, уже сейчас восстановлена поливочная система. В 4 квартале этого года будем проводить масштабный субботник, приходите все», - отметила Фадина.
Напомним, первый этап реконструкции бульвара Победы проводит ООО СФ «Континент». Из бюджета на проведение работы выделено 95 млн рублей. Второй этап реконструкции общественного пространства пройдет в следующем году, на него из бюджета будет потрачено еще 100 млн рублей.
Источник: ИА «Город55»