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Реконструкция бульвара Победы: что уже сделано

Реконструкция бульвара Победы: что уже сделано

26 сентября 2018, 17:04
Фото: ИА «Город55»
Оксана Фадина вместе со своими подчиненными осмотрела итоги работ первого этапа реконструкции бульвара Победы. Результат реконструкции мэру Омска понравился.

Сегодня, 26 сентября, сотрудники мэрии Омска провели для градоначальницы Оксаны Фадиной мини-экскурсию по постепенно обновляющемуся бульвару Победы. Несмотря на откровенно недовольное лицо чиновницы, в итоге ей вроде как все понравилось.

На входе мэра и ее спутников ожидали пустые флагштоки. На их месте в следующем году появятся флаги стран-членов антигитлеровской коалиции. Как пояснили Фадиной, газон на следующий год уже посеян, поэтому парк встретит весну уже с красивой травкой.

Оказалось, что первый этап работ на бульваре почти окончен. В 2019 году реконструкция продолжится – на территории появятся арки, приживутся и подрастут высаженные маленькие деревца и кустарники, заработает фонтан.

ИА «Город55»

Компенсируя незнание основных свойств строительных материалов, коэффициента их шершавости и упругости, мэр старательно трогала все каменные плиты, из которых строится обновленный фонтан. Обойдя его по кругу, процессия чиновников двинулась в сторону звезды героев.

Рабочие-мужчины старательно пытались не замечать толпу чиновников, укладывая остатки плитки. В это же время рабочие-женщины высаживали цветы. В целом на бульваре во время экскурсии для чиновников работали порядка 50 человек.

ИА «Город55»

Первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков пожаловался Фадиной на ночных воришек – омичи в темное время суток тайком выкапывают на бульваре голубые ели и увозят их к себе на дачу. Украденные деревья были заменены другими, однако, как с грустью заметил Горчаков, их сохранность гарантировать никто не может.

ИА «Город55»

В следующем году будет реконструирована пятиконечная звезда «Слава Героям». Также, по словам мэра Омска Оксаны Фадиной, в следующем году будет определен подрядчик, который займется реконструкцией стелы в конце бульвара Победы и благоустроит Иртышскую набережную.

Так как фактически никаких работ, кроме укладки плитки, в дальней части бульвара не проводилось, мэрская делегация быстро вернулась обратно к началу территории, сделав остановку для общения с прессой.

ИА «Город55»

«Бульвар одна из шести важных общественных территорий, проект городского значения. За его реконструкцию проголосовали 87 тысяч омичей. Сейчас заканчивается монтаж форсунок у фонтана, он будет с подсветкой. Ведется установка малых архитектурных форм, клумб и скамеек. План работ на 2019 год – определить проект на реконструкцию стелы, найти подрядчика. Задача в благоустройстве Иртышской набережной, уже сейчас восстановлена поливочная система. В 4 квартале этого года будем проводить масштабный субботник, приходите все», - отметила Фадина.

ИА «Город55»

Напомним, первый этап реконструкции бульвара Победы проводит ООО СФ «Континент». Из бюджета на проведение работы выделено 95 млн рублей. Второй этап реконструкции общественного пространства пройдет в следующем году, на него из бюджета будет потрачено еще 100 млн рублей.

Источник: ИА «Город55»

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