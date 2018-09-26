Реконструкция бульвара Победы: что уже сделано

«Бульвар – одна из шести важных общественных территорий, проект городского значения. За его реконструкцию проголосовали 87 тысяч омичей. Сейчас заканчивается монтаж форсунок у фонтана, он будет с подсветкой. Ведется установка малых архитектурных форм, клумб и скамеек. План работ на 2019 год – определить проект на реконструкцию стелы, найти подрядчика. Задача – в благоустройстве Иртышской набережной, уже сейчас восстановлена поливочная система. В 4 квартале этого года будем проводить масштабный субботник, приходите все», - отметила Фадина.