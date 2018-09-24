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В Омь попали нефтепродукты. Инцидент грозит стать экологической катастрофой

В Омь попали нефтепродукты. Инцидент грозит стать экологической катастрофой

24 сентября 2018, 17:39
Фото: vk.com/aomsk
Сегодня, 24 сентября, омичи сфотографировали нефтяное пятно на реке Омь. Движется оно в сторону Иртыша. В комментариях горожане предположили, что все может резко обернуться экологической катастрофой.

По-видимому, в реку попали нефтепродукты неизвестного происхождения. Если вовремя не поймать выбросы, то они могут попасть прямо в Иртыш.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области прокомментировали ситуацию.

«В связи с поступившей информацией об обнаружении масляного пятна на реке Омь в границах городской черты, уполномоченными должностными лицами проведено рейдовое мероприятие. Сделаны запросы о фиксации вредных веществ в речной воде в ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». После анализа полученных данных будут приняты необходимые меры в рамках проведения административного расследования», - заявили в ведомстве.

Источник: ИА «Город55»

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