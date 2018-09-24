В Омь попали нефтепродукты. Инцидент грозит стать экологической катастрофой

«В связи с поступившей информацией об обнаружении масляного пятна на реке Омь в границах городской черты, уполномоченными должностными лицами проведено рейдовое мероприятие. Сделаны запросы о фиксации вредных веществ в речной воде в ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». После анализа полученных данных будут приняты необходимые меры в рамках проведения административного расследования», - заявили в ведомстве.