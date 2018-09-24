Мэр Омска Фадина поменяла хештег на лозунг Андрея Голушко

Пиар-служба мэра Омска Оксаны Фадиной экспериментирует с официальными аккаунтами градоначальницы. Так, в Instagram на замену уже привычному хештегу #омсклюбимыйгород пришел новый - #намздесьжить. Он появился под последним снимком, на котором мэр запечатлена вместе с юными архитекторами.
Отметим, что в Омской области активней всего этим хештегом пользовался депутат Госдумы Андрей Голушко. Более того, видный единоросс курировал партийный проект под названием «Нам здесь жить», под его знаменами объездил треть районов области и избрался в 2016 году в Государственную Думу РФ.
«Назначение» Фадиной мэром Омска произошло с подачи губернатора Александра Буркова. До этого момента она прочно ассоциировалась именно с Андреем Голушко. С 2013 по 2015 годы нынешний мэр Омска трудилась на должности исполнительного директора в ОАО «Омскгоргаз», находящимся под контролем депутата.
Теперь же отношения Голушко и Буркова не то враждебные, не то просто натянутые. Голушко даже не присутствовал на инаугурации губернатора.
Еще отметим, что вице-мэр и бывший заместитель Оксаны Фадиной в Минэкономики Денис Денежкин на минувшей неделе дал подробное интервью медиа-ресурсу («Новый Омск»), аффилированному с депутатом Голушко.
Сменивший Фадину в Горгазе Александр Орлов, а также давний друг Голушко Сергей Калинин подозреваются в хищении 1,4 млрд рублей при завышении тарифа на транспортировку газа. При аресте Калинин заявил, что на него оказывают давление из-за желания Андрея Голушко стать губернатором Омской области.
Вероятно, смена хештега в инстаграме Фадиной, интервью Денежкина «Новому Омску» - это факты, не характеризующие ситуацию. Это просто мелочь, на основе которой нельзя делать выводы и прогнозы. Но если предположить, что осенью может произойти смена мэра Омска, то в такой фактуре прослеживается стратегия.
Источник: ИА «Город55»