Мэр Омска Фадина поменяла хештег на лозунг Андрея Голушко

Вероятно, смена хештега в инстаграме Фадиной, интервью Денежкина «Новому Омску» - это факты, не характеризующие ситуацию. Это просто мелочь, на основе которой нельзя делать выводы и прогнозы. Но если предположить, что осенью может произойти смена мэра Омска, то в такой фактуре прослеживается стратегия.