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Омичи запечатлели укладку асфальта на Юбилейном мосту в дождь

Омичи запечатлели укладку асфальта на Юбилейном мосту в дождь

21 сентября 2018, 15:41
Фото: vk.com/omsk_live
В социальных сетях появилась фото-жалоба на очередную укладку асфальтового покрытия в Омске в дождь. На этот раз дорожники обновляли дорожное полотно на Юбилейном мосту и улице Красный пахарь.

В комментариях омичи объясняют такое решение сжатыми сроками сдачи объекта. Многих факт возмутил, подписчики недоумевают: неужели нельзя было выбрать другое время или хотя бы посмотреть прогноз погоды.

Но все спешат ругать рабочих. «Ноем и ноем. Мост нужен. Будем ждать до вторника? Когда по прогнозу дожди может быть закончатся? Пусть делают. Технологов асфальтоукладчиков просто полный город...», - пишет омич.

Напомним, Юбилейный мост закрыли на реконструкцию 7 октября 2017 года. На нем заменили центральную часть, внутри моста натянуты новые канаты, появились новые тротуары, перила и фонари.

Дату открытия Юбилейного моста неоднократно переносили, власти планировали сдать объект раньше положенного по договору срока.

Источник: ИА «Город55»

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