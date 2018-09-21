Омичи запечатлели укладку асфальта на Юбилейном мосту в дождь

В комментариях омичи объясняют такое решение сжатыми сроками сдачи объекта. Многих факт возмутил, подписчики недоумевают: неужели нельзя было выбрать другое время или хотя бы посмотреть прогноз погоды.
Но все спешат ругать рабочих. «Ноем и ноем. Мост нужен. Будем ждать до вторника? Когда по прогнозу дожди может быть закончатся? Пусть делают. Технологов асфальтоукладчиков просто полный город...», - пишет омич.
Напомним, Юбилейный мост закрыли на реконструкцию 7 октября 2017 года. На нем заменили центральную часть, внутри моста натянуты новые канаты, появились новые тротуары, перила и фонари.
Дату открытия Юбилейного моста неоднократно переносили, власти планировали сдать объект раньше положенного по договору срока.
Источник: ИА «Город55»