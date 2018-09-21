Игорь Ашурбейли: село в России может быть красивым и комфортным для людей

Posted 21 сентября 2018, 16:00
Published 21 сентября 2018, 16:00
Modified 23 февраля 2022, 12:15
Updated 23 февраля 2022, 12:15
Еще в 2013 году он приурочил этот фестиваль к окончанию работ по восстановлению храма в Честь Усекновения Честной главы Иоанна Предтечи.
Мероприятие в Хирино стало традицией не только для местных жителей, на этот праздник приезжают гости из разных уголков России. В этом году в селе отмечали двойное событие. Пять лет прошло со дня освящения храма после восстановительных работ, а также 435-летний юбилей.
Еще в 2010 году никто не мог подумать, что разваливающееся церковное здание, где в алтаре гуляли коровы и где отсутствует крыша, можно восстановить. Именно в этот период глава «Социума» Игорь Ашурбейли занимался геологическими исследованиями, которые и привели его в село Хирино. Выяснилось, что род Ашурбейли вел свою историю с этих краев. Ученый не смог равнодушно наблюдать, как разрушается храм, и предложил проект его восстановления. Как он сам заметил, на это решение повлиял во многом его предыдущий опыт, ведь руководитель «Социума» уже не впервые принимает участие в проектах по восстановлению храмов на территории России.
В 2016 году Ашурбейли передал храму редкий дар — частицу мощей Иоанна Предтечи, доставленную из Ватикана,и Хирино стало центром паломничества. А в текущем году совместно с губернатором Нижегородской области Ашурбейли создал современный Общественный центр с библиотекой и краеведческим музеем. Он тоже был построен при поддержке «Социума».
Традиционным стало и проведение каждый год елок в честь Рождества для детей села и ребят из центра социальной реабилитации «Ласточка». Но промышленник не ограничился восстановлением храма и приступил к возрождению всего села. Ведь важно не только подарить местному населению культурные ценности, но и создавать для них материальные активы. Так в селе возник сельскохозяйственный субхолдинг, который был создан в рамках ГК «Социум». В его задачи входит помощь фермерским хозяйствам и производствам, благоустройство сельской территории, организация новых рабочих мест, восстановление инфраструктуры. Уже сегодня в селе есть хорошие дороги, которым не страшны осенние ливни и зимние снега. Кроме этого, в Хирино появилось новое почтовой отделение и дополнительные рабочие места. Холдинг Игоря Ашурбейли «Социум» взял опеку над местным совхозом, а также открыл два своих производства. Речь идет о молочном цехе и экспериментальной рыбной ферме.
Игорь Ашурбейли объяснил, что для него важно, чтобы вся Россия увидела, что любое село в стране может быть красивым и правильным и иметь все необходимое для современной и комфортной жизни. И чтобы достигнуть этой цели не требуется сложных экономических теорий, просто нужно делать определенные шаги, инвестировать деньги и вдохновлять граждан, и все получится, считает промышленник.