Игорь Ашурбейли: село в России может быть красивым и комфортным для людей

Традиционным стало и проведение каждый год елок в честь Рождества для детей села и ребят из центра социальной реабилитации «Ласточка». Но промышленник не ограничился восстановлением храма и приступил к возрождению всего села. Ведь важно не только подарить местному населению культурные ценности, но и создавать для них материальные активы. Так в селе возник сельскохозяйственный субхолдинг, который был создан в рамках ГК «Социум». В его задачи входит помощь фермерским хозяйствам и производствам, благоустройство сельской территории, организация новых рабочих мест, восстановление инфраструктуры. Уже сегодня в селе есть хорошие дороги, которым не страшны осенние ливни и зимние снега. Кроме этого, в Хирино появилось новое почтовой отделение и дополнительные рабочие места. Холдинг Игоря Ашурбейли «Социум» взял опеку над местным совхозом, а также открыл два своих производства. Речь идет о молочном цехе и экспериментальной рыбной ферме.