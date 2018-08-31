«Россия-1» вместо Омска показала московское Митино в сюжете про Путина

В сюжет вошли съемки комфортных жилых кварталов и парка, которые омичи не признали. В обсуждении стало ясно, что картинка принадлежит московскому кварталу Митино, расположенному на Северо-Западе столицы снаружи МКАДа. Сопровождал неомскую картинку текст про развитие ипотечного кредитования. Московские кадры возникли на 10:48 мин. сюжета.
Омичи с иронией отнеслись к странному подходу тележурналистов. Федеральные СМИ также обратили внимание на ошибку коллег и обратились за разъяснениями, но на телеканале отказались разъяснять причины появления московского парка в Омске.
Источник: ИА «Город55»