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«Россия-1» вместо Омска показала московское Митино в сюжете про Путина

«Россия-1» вместо Омска показала московское Митино в сюжете про Путина

31 августа 2018, 07:45
Фото: скрин-шот
Пользователи паблика «Типичный Омск» обратили внимание на кадры сюжета «России-1» приезд президента Владимира Путина.

В сюжет вошли съемки комфортных жилых кварталов и парка, которые омичи не признали. В обсуждении стало ясно, что картинка принадлежит московскому кварталу Митино, расположенному на Северо-Западе столицы снаружи МКАДа. Сопровождал неомскую картинку текст про развитие ипотечного кредитования. Московские кадры возникли на 10:48 мин. сюжета.

Омичи с иронией отнеслись к странному подходу тележурналистов. Федеральные СМИ также обратили внимание на ошибку коллег и обратились за разъяснениями, но на телеканале отказались разъяснять причины появления московского парка в Омске.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Владимир Путин#СМИ#Видео#Общество
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