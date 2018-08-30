На стройке в Омске у крана рухнула стрела

Добавим, в Омске не единожды происходили трагические случаи с башенными кранами. В мае этого года на улице Шукшина на стройплощадке 6-этажного дома в микрорайоне «Старгород» накренился башенный кран. В результате происшествия из кабины выпал машинист, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с повреждениями органов брюшной полости и открытой черепно-мозговой травмой. В октябре 2015 года на улице Маршала Жукова башенный кран рухнул прямо на проезжую часть, придавив «Тойоту» и «ГАЗель-Соболь». ЧП унесло жизни четырех человек: троих взрослых и одного ребенка. Госпитализация потребовалась еще одному ребенку и крановщику.