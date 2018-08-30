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На стройке в Омске у крана рухнула стрела

На стройке в Омске у крана рухнула стрела

30 августа 2018, 13:56
Фото: vk.com/chp55
Происшествие произошло в Чкаловском поселке на огороженной площадке.

«По улице Индустриальной, 1 произошло ЧП. Утром в 10:45 на башенном кране сорвалась и упала стрела», - рассказал анонимный очевидец в соцсетях, прикрепив фото. По словам автора, все остались живы, никто не пострадал.

В комментариях к посту пользователь Николай Шишкин предположил, что на стройке проводили испытания. «Во время испытаний крана на специализированной площадке что-то пошло не так! Собственно, для чего это там все всегда и проверяется. И это «не так» там выявилось. <…> Судя по отснятым кадрам, аноним работает в УМ-4 или арендует там помещение», - поделился мужчина.

В региональном МЧС ИА «Город55» уточнили, что по этому адресу вызовов спасателей не было. Также не вызывали скорую помощь. Как отметил главный врач Омской станции скорой помощи Максим Стуканов, в случае действительного ЧП с пострадавшими ему бы стало об этом известно в тот же час.

Добавим, в Омске не единожды происходили трагические случаи с башенными кранами. В мае этого года на улице Шукшина на стройплощадке 6-этажного дома в микрорайоне «Старгород» накренился башенный кран. В результате происшествия из кабины выпал машинист, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с повреждениями органов брюшной полости и открытой черепно-мозговой травмой. В октябре 2015 года на улице Маршала Жукова башенный кран рухнул прямо на проезжую часть, придавив «Тойоту» и «ГАЗель-Соболь». ЧП унесло жизни четырех человек: троих взрослых и одного ребенка. Госпитализация потребовалась еще одному ребенку и крановщику.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Страх и ненависть#Происшествия
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