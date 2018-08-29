Маленький овцебык в Большереченском зоопарке получил магическое имя

Конкурс на лучшее имя зоопарк объявил месяц назад. Омичи активно участвовали – присылали варианты по электронной почте и в соцсетях. Вариантов прислали много - Экко, Степа, Федоров, Кеша, Минотавр. Выбирали в итоге между Шаманом, Гермесом, Бруни и Брандоном.
«Сам Шаманчик принял участие в выборе имени, очень хорошо реагировал, когда к нему обращались, называя это имя», — цитирует «ОмскЗдесь» заведующую информационно-методическим отделом зоопарка Наталью Болотову.
Малыш уже подрос и отходит от мамы на прогулках. Напомним, предыдущего отпрыска Луны и Саида, родившегося в 2014 году, назвали Гаврюшей, тогда кличку тоже выбирали всем миром.
Источник: ИА «Город55»