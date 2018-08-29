Маленький овцебык в Большереченском зоопарке получил магическое имя

Конкурс на лучшее имя зоопарк объявил месяц назад. Омичи активно участвовали – присылали варианты по электронной почте и в соцсетях. Вариантов прислали много - Экко, Степа, Федоров, Кеша, Минотавр. Выбирали в итоге между Шаманом, Гермесом, Бруни и Брандоном.