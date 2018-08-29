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Маленький овцебык в Большереченском зоопарке получил магическое имя

Маленький овцебык в Большереченском зоопарке получил магическое имя

29 августа 2018, 20:10
Фото: паблик Большереченского зоопарка ВКонтакте
В Большереченском зоопарке выбрали кличку для детеныша, родившегося в начале лета у пары овцебыков Саида и Луны.

Конкурс на лучшее имя зоопарк объявил месяц назад. Омичи активно участвовали – присылали варианты по электронной почте и в соцсетях. Вариантов прислали много - Экко, Степа, Федоров, Кеша, Минотавр. Выбирали в итоге между Шаманом, Гермесом, Бруни и Брандоном.

«Сам Шаманчик принял участие в выборе имени, очень хорошо реагировал, когда к нему обращались, называя это имя», — цитирует «ОмскЗдесь» заведующую информационно-методическим отделом зоопарка Наталью Болотову.

Малыш уже подрос и отходит от мамы на прогулках. Напомним, предыдущего отпрыска Луны и Саида, родившегося в 2014 году, назвали Гаврюшей, тогда кличку тоже выбирали всем миром.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Зоопарк#Общество
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