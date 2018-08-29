Боб Хартли: задача «Авангарда» – привезти в Омск Кубок Гагарина

После к счастливым болельщикам с обращением вышел главный тренер Боб Хартли: «Доброй ночи, друзья. Грустно то, что я приехал тренировать команду в Омск, а едем в Балашиху. Но обещаем играть быстро и красиво. Наша задача – привезти Кубок Гагарина в Омск», - рассказал о планах Хартли.