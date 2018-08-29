Боб Хартли: задача «Авангарда» – привезти в Омск Кубок Гагарина

Главным событием вечера стала презентация обновленного состава клуба, а также с омичами познакомился главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли. Позже болельщикам представили новый символ и хоккейную форму.
Президент клуба Максим Сушинский начал встречу под крики и скандирование толпы названия родной команды.
«Думаю, такую поддержку слышно на стадионе в Балашихе», - поделился президент клуба.
После к счастливым болельщикам с обращением вышел главный тренер Боб Хартли: «Доброй ночи, друзья. Грустно то, что я приехал тренировать команду в Омск, а едем в Балашиху. Но обещаем играть быстро и красиво. Наша задача – привезти Кубок Гагарина в Омск», - рассказал о планах Хартли.
Завершил свое выступление главный тренер «Авангарда» фразой на русском языке: «Одна команда – навсегда».
Сушинский же, в свою очередь, пообещал сделать все, чтобы команда вернулась.
Источник: ИА «Город55»