О чем омичи попросили Путина

«Все это, конечно, хорошо, социальные программы, - включился в разговор седовласый мужчина. - Но дело в том, что наш Омск - он же промышленный центр, у нас есть проблема рабочих мест. Думаю, нам все же требуется помощь федерального центра в их создании. Мы слышали про ПО «Полет» какие-то планы, но реального движения нет».