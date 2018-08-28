Город55
ГлавноеВсе новости
О чем омичи попросили Путина

О чем омичи попросили Путина

28 августа 2018, 16:05
Фото: omskportal.ru
Сегодня, 28 августа, состоялся первый за 15 лет визит главы государства Владимира Путина в Омск. Несколько человек смогли потрогать президента за руку и задать вопросы о городе и проблемах.

Перед совещанием в региональном правительстве, после которого Владимир Путин намерен вынести решение о пенсионной реформе, президент отправился посмотреть реконструкцию исторического центра города - на Любинский проспект, заранее перекрытый от лишнего транспорта.

Там президент возложил цветы недавно установленному памятнику Михаилу Ульянову и прошелся пешком от Драмтеатра до памятника Ленину, где его уже ждали, завидев издали, абсолютно случайнейшие прохожие. Дети получили автографы в дневниках, приготовленных как раз к приезду президента, а родители – ответы на вопросы.

«Как вам наш Омск?» - заявила девушка, с ребенком на руках пробравшись ближе всех к президенту.

«Преображается. Улица какая красивая», - ответил Путин.

«Почти как в Москве или лучше?»

«Ну, знаете… У каждого города свое. Но то, что здесь сделали, - красиво. Бережно отнеслись, квартал исторический».

«Все это, конечно, хорошо, социальные программы, - включился в разговор седовласый мужчина. - Но дело в том, что наш Омск - он же промышленный центр, у нас есть проблема рабочих мест. Думаю, нам все же требуется помощь федерального центра в их создании. Мы слышали про ПО «Полет» какие-то планы, но реального движения нет».

«Нужно не просто рабочие места создавать, а если делать, чтобы они были современные и интересные. Посмотреть, какие программы можно применить. Особенность ваша, что вся промышленность в городе сосредоточена, не в области, к счастью или к сожалению», - ответил президент.

«Нашему городу побольше бы спортивных площадок во дворах».

«Мы хорошую программу сделали: по 25 млрд из федерального бюджета выделяем на внутридворовые пространства. Омск тоже получает».

«Мы получили в прошлом году 540 млн на благоустройство, включая дворовые территории», - уточнил стоящий рядом губернатор Александр Бурков.

«Насколько я знаю (перед тем, как приехать, я же смотрел справочки), программа идет. 25 млрд, конечно, недостаточно, но это для того, чтобы подтолкнуть наших коллег в регионах», - продолжил Путин.

«Планируется ли какое-то развитие креативной индустрии в регионах?»

«Конечно, как раз только этим и занимаемся».

«Нравится вам город?» - вновь поинтересовалась толпа.

«Мне тоже очень понравился. Мы сейчас с губернатором разговаривали, с мэром, планы хорошие по набережной. Думаю, это один из самых красивых городов Сибири. Реально. Шаг за шагом восстанавливать исторический центр и дальше. Будет очень здорово, план развития набережных очень хороший», - заключил президент и помахал на прощание.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Политика
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18