О чем омичи попросили Путина

Перед совещанием в региональном правительстве, после которого Владимир Путин намерен вынести решение о пенсионной реформе, президент отправился посмотреть реконструкцию исторического центра города - на Любинский проспект, заранее перекрытый от лишнего транспорта.
Там президент возложил цветы недавно установленному памятнику Михаилу Ульянову и прошелся пешком от Драмтеатра до памятника Ленину, где его уже ждали, завидев издали, абсолютно случайнейшие прохожие. Дети получили автографы в дневниках, приготовленных как раз к приезду президента, а родители – ответы на вопросы.
«Как вам наш Омск?» - заявила девушка, с ребенком на руках пробравшись ближе всех к президенту.
«Преображается. Улица какая красивая», - ответил Путин.
«Почти как в Москве или лучше?»
«Ну, знаете… У каждого города свое. Но то, что здесь сделали, - красиво. Бережно отнеслись, квартал исторический».
«Все это, конечно, хорошо, социальные программы, - включился в разговор седовласый мужчина. - Но дело в том, что наш Омск - он же промышленный центр, у нас есть проблема рабочих мест. Думаю, нам все же требуется помощь федерального центра в их создании. Мы слышали про ПО «Полет» какие-то планы, но реального движения нет».
«Нужно не просто рабочие места создавать, а если делать, чтобы они были современные и интересные. Посмотреть, какие программы можно применить. Особенность ваша, что вся промышленность в городе сосредоточена, не в области, к счастью или к сожалению», - ответил президент.
«Нашему городу побольше бы спортивных площадок во дворах».
«Мы хорошую программу сделали: по 25 млрд из федерального бюджета выделяем на внутридворовые пространства. Омск тоже получает».
«Мы получили в прошлом году 540 млн на благоустройство, включая дворовые территории», - уточнил стоящий рядом губернатор Александр Бурков.
«Насколько я знаю (перед тем, как приехать, я же смотрел справочки), программа идет. 25 млрд, конечно, недостаточно, но это для того, чтобы подтолкнуть наших коллег в регионах», - продолжил Путин.
«Планируется ли какое-то развитие креативной индустрии в регионах?»
«Конечно, как раз только этим и занимаемся».
«Нравится вам город?» - вновь поинтересовалась толпа.
«Мне тоже очень понравился. Мы сейчас с губернатором разговаривали, с мэром, планы хорошие по набережной. Думаю, это один из самых красивых городов Сибири. Реально. Шаг за шагом восстанавливать исторический центр и дальше. Будет очень здорово, план развития набережных очень хороший», - заключил президент и помахал на прощание.
Источник: ИА «Город55»