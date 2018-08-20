Появилось видео огромного пожара на Ленинском рынке

Сообщение о пожаре в здании магазина спортивных товаров поступило от очевидцев в 11:51. К моменту приезда первого подразделения горела кровля здания. Всего в тушении приняли участие 34 пожарных. Локализовать горение удалось спустя три часа, а полностью потушить – в 16:25, сообщили в ГУ МЧС по Омской области.