Появилось видео огромного пожара на Ленинском рынке

Сообщение о пожаре в здании магазина спортивных товаров поступило от очевидцев в 11:51. К моменту приезда первого подразделения горела кровля здания. Всего в тушении приняли участие 34 пожарных. Локализовать горение удалось спустя три часа, а полностью потушить – в 16:25, сообщили в ГУ МЧС по Омской области.
Очевидцы в сети обсуждают серьезный урон для пострадавших предпринимателей. В соседних магазинах остался закопчен весь товар, что грозит закрытием бизнеса из-за убытков.
Причины возгорания выясняют эксперты.
Источник: ИА «Город55»