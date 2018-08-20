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Появилось видео огромного пожара на Ленинском рынке

Появилось видео огромного пожара на Ленинском рынке

20 августа 2018, 20:08
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
Омские пожарные ликвидировали возгорание на территории Ленинского рынка по улице Рождественского в Омске.

Сообщение о пожаре в здании магазина спортивных товаров поступило от очевидцев в 11:51. К моменту приезда первого подразделения горела кровля здания. Всего в тушении приняли участие 34 пожарных. Локализовать горение удалось спустя три часа, а полностью потушить – в 16:25, сообщили в ГУ МЧС по Омской области.

Очевидцы в сети обсуждают серьезный урон для пострадавших предпринимателей. В соседних магазинах остался закопчен весь товар, что грозит закрытием бизнеса из-за убытков.

Причины возгорания выясняют эксперты.

Источник: ИА «Город55»

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