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«Симфорокпарк» в Омске произвел фурор среди горожан

«Симфорокпарк» в Омске произвел фурор среди горожан

19 августа 2018, 11:57
Фото: https://vk.com/simforock
Масштабное выступление классических и рок-коллективов под открытым небом собрало несколько сотен меломанов.

В парке на Королева на основной сцене выступили Омский камерный оркестр, Омский духовой оркестр, Омский симфонический оркестр. Гостей порадовали каверами из проекта «Симфооборона», также музыканты играли хиты рок-групп Queen, Pink Floyd, Europe, Scorpions, The Beatles. Гостем стал московский музыкант Денис Шаповалов, играющий на электровиолончели.

На альтернативной сцене играли рок-группы «Прямой эфир», Iron Lion Zion, регги-коллектив NGOMAJAH и екатеринбургские рок-гости THE COUNTRY PILLS.

Омичи с восторгом делятся впечатлениями от события, употребляя в комментариях такие эпитеты, как «супер», «восторг», «просто космос».

На концерт, который длился весь день, многие пришли с детьми. Маленьким гостям Омский духовой оркестр исполнил специальную детскую программу. Для посетителей работали фуд-корт, детские аттракционы.

Источник: ИА «Город55»

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