«Симфорокпарк» в Омске произвел фурор среди горожан

В парке на Королева на основной сцене выступили Омский камерный оркестр, Омский духовой оркестр, Омский симфонический оркестр. Гостей порадовали каверами из проекта «Симфооборона», также музыканты играли хиты рок-групп Queen, Pink Floyd, Europe, Scorpions, The Beatles. Гостем стал московский музыкант Денис Шаповалов, играющий на электровиолончели.