«Симфорокпарк» в Омске произвел фурор среди горожан

В парке на Королева на основной сцене выступили Омский камерный оркестр, Омский духовой оркестр, Омский симфонический оркестр. Гостей порадовали каверами из проекта «Симфооборона», также музыканты играли хиты рок-групп Queen, Pink Floyd, Europe, Scorpions, The Beatles. Гостем стал московский музыкант Денис Шаповалов, играющий на электровиолончели.
На альтернативной сцене играли рок-группы «Прямой эфир», Iron Lion Zion, регги-коллектив NGOMAJAH и екатеринбургские рок-гости THE COUNTRY PILLS.
Омичи с восторгом делятся впечатлениями от события, употребляя в комментариях такие эпитеты, как «супер», «восторг», «просто космос».
На концерт, который длился весь день, многие пришли с детьми. Маленьким гостям Омский духовой оркестр исполнил специальную детскую программу. Для посетителей работали фуд-корт, детские аттракционы.
Источник: ИА «Город55»