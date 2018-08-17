Полная программа и карта «Симфорокпарка»: 10 часов музыки на открытом воздухе

Запланированы две сцены - основная и альтернативная. Для гостей фестиваля приготовили рок-вариации на тему рококо, хиты Rammstein, Queen, Survive, Pink Floyd, Europe, Scorpions, «Кино», «Гражданской обороны» и Сергея Прокофьева. Считается, что он один из тех, кто 50 лет назад заложил основы рок-музыки.
Также будут работать фудкорты и интерактивные площадки. Среди последних можно выделить арт-перформанс с настоящим танком и зону «Клуба 27» - отсылка к неформальному объединению музыкантов, повлиявших на развитие музыки и умерших в 27 лет.
ИА «Город55» публикует полную программу и карту фестиваля, организованного Омского филармонией.
Место проведения: проспект Королева, 20.
Время проведения: с 12:00 до 22:00 часов.
12.30 «ПО СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ» ДУХОВОЙ ОРКЕСТР ОМСКОЙ ФИЛАРМОНИИ Художественный руководитель и дирижер – Олег Романов. Солисты: Вероника Бартеньева (сопрано), Евгений Романов (баритон). Сказку читает Ольга Грязнова.
15.00 ПРОЕКТ «ABOVE THE EARTH» (Москва). ДЕНИС ШАПОВАЛОВ (электровиолончель, Москва), Игорь Иванушкин (контрабас), Петр Ившин (ударные), Юрий Погиба (клавишные).
17.30 «ПОСВЯЩЕНИЕ THE BЕATLES» ОМСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР. Дирижер – Рустам Дильмухаметов (Новосибирск).
20.30 СИМФОРОК, ОМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. Художественный руководитель и главный дирижер – Дмитрий Васильев, Солист – ДЕНИС ШАПОВАЛОВ (электровиолончель, Москва). «Tribute to Pink Floyd» Шаповалов. «Рок-вариации на тему рококо». Рок-хиты групп Queen, Survivor, Pink Floyd, Europe, Scorpions, «Кино», «Гражданская оборона».
13.40 Группа «ПРЯМОЙ ЭФИР». Николай Строкин (вокал), Наталья Мирутенко (вокал), Михаил Калинин (гитара), Валерий Королев (гитара), Александр Румянцев (клавишные), Никита Соловьев (бас-гитара), Роман Кочегаров (ударные). Популярные рок-композиции.
16.40 Регги-группа NGOMAJAH. Эрик Бегу (вокал, клавиши), Кристиан Муквету (вокал), Кристина Иванова (вокал), Сергей Блинов (гитара), Виталий Алгазин (гитара), Константин Екимов (ударные), Василий Леонтьев (труба), Леонид Дальниченко (тромбон), Владимир Мельников (саксофон), Артем Мартынович (перкуссия).
19.00 Кантри-рок-группа THE COUNTRY PILLS (Екатеринбург). Саня (ex-TroubleInShoes, вокал, бас-гитара), Кирилл (ex-Spoilers, вокал, гитара), Миша (ex-Spoilers, гитара), Егор (барабаны).
Экспозиции: «ПАНТЕОН УШЕДШИХ КУМИРОВ», «ИСТОРИЯ ОМСКОГО РОКА».
13.40 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ КЛУБА ЛЕКЦИЯ «КЛУБ 27: ФАКТЫ, МИФЫ, ТЕОРИИ» от омского радиоведущего и рок-музыканта Алексея Царева.
16.40 ИНТЕРВЬЮ И АВТОГРАФ-СЕССИЯ С МУЗЫКАНТАМИ ПРОЕКТА «ABOVE THE EARTH». Денис Шаповалов (виолончель), Игорь Иванушкин (контрабас), Петр Ившин (ударные), Юрий Погиба (клавишные).
19.00 ROCK-МОЗГОБОЙНЯ. Интеллектуальная командная игра.
АРТ-ПЕРФОМАНС «ИСКУССТВО ПРОТИВ ВОЙНЫ» от художественной студии Татьяны Жаровой и известного граффитиста Марата Абишева
БАЙК-ТУСОВКА с байк-клубом «Легион 55»
«МАСТЕРСКАЯ РОК-ОБРАЗОВ» от студии стилиста Авроры Богдановой
«МАСТЕРСКАЯ МОЗАИКИ» - мастер-класс от художников-декораторов
«МАФИЯ» Известная игра от маф-клуба «Credo»
Источник: ИА «Город55»