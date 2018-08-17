Полная программа и карта «Симфорокпарка»: 10 часов музыки на открытом воздухе

Запланированы две сцены - основная и альтернативная. Для гостей фестиваля приготовили рок-вариации на тему рококо, хиты Rammstein, Queen, Survive, Pink Floyd, Europe, Scorpions, «Кино», «Гражданской обороны» и Сергея Прокофьева. Считается, что он один из тех, кто 50 лет назад заложил основы рок-музыки.