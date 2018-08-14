Танк и Rammstein, «Клуб 27» и световое шоу: что будет на омском «Симфорокпарке»

«Этим мероприятием мы завершаем летний сезон и надеемся, что третий парк будет самый лучший, и не только в плане музыки. Я говорю о световом шоу - будет больше света и спецэффектов, усилен визуальный эффект, - цитирует директора филармонии Ирину Лапшину «Омск здесь». – Мы назвали не просто рок, а симфорок. В прошлом году многие опасались, как нам удастся соединить эти два направления, но опасались зря. Мы ждем хорошей погоды, так как нам всегда везло с ней, а еще ждем большое количество гостей, особенно молодежи».