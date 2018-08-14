Танк и Rammstein, «Клуб 27» и световое шоу: что будет на омском «Симфорокпарке»

Запланированы две сцены - основная и альтернативная. Гостей ждут рок-вариации на тему рококо, хиты Rammstein, Queen, Survive, Pink Floyd, Europe, Scorpions, «Кино», «Гражданской обороны» и Сергея Прокофьева. Считается, что он один из тех, кто 50 лет назад заложил основы рок-музыки.
«Этим мероприятием мы завершаем летний сезон и надеемся, что третий парк будет самый лучший, и не только в плане музыки. Я говорю о световом шоу - будет больше света и спецэффектов, усилен визуальный эффект, - цитирует директора филармонии Ирину Лапшину «Омск здесь». – Мы назвали не просто рок, а симфорок. В прошлом году многие опасались, как нам удастся соединить эти два направления, но опасались зря. Мы ждем хорошей погоды, так как нам всегда везло с ней, а еще ждем большое количество гостей, особенно молодежи».
Также будут работать фудкорты и интерактивные площадки. Среди последних будет заметно выделяться танк. Арт-перформанс «Искусство против войны» проведут художник боди-арта Татьяна Жарова и граффитчик Марат Абишев, анонсирует паблик проекта «СимфоРОКпарк-2018». Кроме того, как добавляет портал Om1.ru, гостям концерта предложат сделать грим и рок-прически.
Другой концептуальной площадкой станет «Клуб 27» - отсылка к неформальному объединению музыкантов, повлиявших на развитие музыки и умерших в 27 лет. Обычно в него включают Роберта Джонсона, Джими Хендрикса, Джима Моррисона, Дженис Джоплин, Брайана Джонса, Курта Кобейна, Эми Вайнхаус.
«В следующем году может быть только один парк, - поделилась планами на будущее Лапшина. - Это нереально большая нагрузка на коллективы. Физически сложно все три проекта каждое лето проводить (джаз-парк, симфопарк и симфорокпарк - прим. ред.). И знаете, как бы не надоесть омичам. Доживем до следующего лета. Начнем думать после Нового года».
Источник: ИА «Город55»