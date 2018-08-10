Из горящего в Омске бензовоза вылилось 7 тонн дизтоплива. Видео

Происшествие случилось сегодня, 10 августа, по улице 2-й Солнечной, 43а. В пожарную охрану сообщение поступило в 12:36. К моменту приезда первых подразделений спасателей открытым огнем горел бензовоз, появилась угроза возгорания бочек с битумом, стоящих рядом.