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Из горящего в Омске бензовоза вылилось 7 тонн дизтоплива. Видео

Из горящего в Омске бензовоза вылилось 7 тонн дизтоплива. Видео

10 августа 2018, 15:17
Фото: скришнот видео Дмитрия Галиулина на vk.com/aomsk
В региональном МЧС рассказали подробности тушения пожара на территории асфальтового завода.

Происшествие случилось сегодня, 10 августа, по улице 2-й Солнечной, 43а. В пожарную охрану сообщение поступило в 12:36. К моменту приезда первых подразделений спасателей открытым огнем горел бензовоз, появилась угроза возгорания бочек с битумом, стоящих рядом.

«Во время тушения пожара произошла разгерметизация бензовоза. Вылилось 7 тонн дизельного топлива. Площадь пожара составила 250 кв. м», - рассказал глава информационного обеспечения омского МЧС подполковник внутренней службы Денис Ахрамов.

На тушение пожара спасателям потребовалось менее 40 минут. Это произошло в 13:10. Работали 39 спасателей и семь машин спецтехники.

По предварительным данным скорой помощи, в ЧП никто не пострадал, в том числе водитель бензовоза.

Источник: ИА «Город55»

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