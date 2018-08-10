Из горящего в Омске бензовоза вылилось 7 тонн дизтоплива. Видео

Происшествие случилось сегодня, 10 августа, по улице 2-й Солнечной, 43а. В пожарную охрану сообщение поступило в 12:36. К моменту приезда первых подразделений спасателей открытым огнем горел бензовоз, появилась угроза возгорания бочек с битумом, стоящих рядом.
«Во время тушения пожара произошла разгерметизация бензовоза. Вылилось 7 тонн дизельного топлива. Площадь пожара составила 250 кв. м», - рассказал глава информационного обеспечения омского МЧС подполковник внутренней службы Денис Ахрамов.
На тушение пожара спасателям потребовалось менее 40 минут. Это произошло в 13:10. Работали 39 спасателей и семь машин спецтехники.
По предварительным данным скорой помощи, в ЧП никто не пострадал, в том числе водитель бензовоза.
Источник: ИА «Город55»