Мэрия Омска показала на видео ремонт проблемной дороги до Карбышево-2

По словам заместителя главного инженера предприятия Дмитрия Новикова, дорога от остановки «Поселок Магистральный» до железнодорожной станции «Карбышево-2» не ремонтировалась много лет, раньше проводился только ямочный ремонт. В 2018 году ее поставили в план капремонта. Здесь уложат единым слоем 1800 тонн асфальтобетонной смеси на площади 15 тыс. кв. м.
«Пришлось отступить от традиционной технологии ремонта, потому что здесь очень слабое основание и болотистая местность. За счет старого асфальта укрепим основание дорожного полотна, выполним по технологии все необходимые подготовительные работы, положим верхний слой. Надеемся, что погода не помешает и все сделаем оперативно», — рассказал Новиков.
Итоговая протяженность дороги составит около 2 км, ширина — 7 метров. По данным мэрии, ремонт завершат в течение 1-1,5 недель. «Кстати, сегодня многие автомобилисты, проезжая мимо, благодарили дорожных рабочих, высказывали просьбы — сделать побыстрей да получше», — отметили в администрации.
Источник: ИА «Город55»