Мэрия Омска показала на видео ремонт проблемной дороги до Карбышево-2

По словам заместителя главного инженера предприятия Дмитрия Новикова, дорога от остановки «Поселок Магистральный» до железнодорожной станции «Карбышево-2» не ремонтировалась много лет, раньше проводился только ямочный ремонт. В 2018 году ее поставили в план капремонта. Здесь уложат единым слоем 1800 тонн асфальтобетонной смеси на площади 15 тыс. кв. м.