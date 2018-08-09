Дорога как лекарство. История одного бродяги с флейтой и собакой

Когда выезжал с Алма-Аты вообще не планировал, что остановлюсь здесь, в Омске. Обычно максимум на два дня останавливаюсь. Поиграть, продукты питания купить – и дальше ехать. А потом увидел собаку. В Павлодаре это было. Ловил попутку на трассе, вижу, что три мужика ведут ее, а она ни в какую не хочет. Подошел к ним, говорят: «Мы сейчас ее убивать будем». Потому что бродячая и все такое. Говорю, давайте ее мне. С того времени мы стали лучшими друзьями.