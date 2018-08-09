Дорога как лекарство. История одного бродяги с флейтой и собакой

Играет парень. Рядом лежит собака. Глядя на то, как она внимательно, боязливо провожает взглядом каждого прохожего, берешь в руки фотоаппарат. Парень замечает это, улыбается. Собака по-прежнему осторожничает. Подходишь.
- Привет, а ты тут как?
- Да как... Приехал из Казахстана. Там и спас собаку от живодеров.
- Хм. А можешь рассказать подробнее? - и достаешь диктофон: Просто я журналист.
- Серьезно? Про меня написать? – смеется. – Даже не знаю… А что рассказывать-то?
И парень, широко улыбаясь, собирается с мыслями. Зовут его Виталий.
- Вообще, я с Алма-Аты, из города Уштобе Алматинской области.
Сам выпускник детского дома, часть его расформировали. В 2009 году выпустился, убили сестру с племянницей. Из-за этого начал путешествовать. Ничего не осталось, ничего не держит. Да и просто-напросто многие друзья говорили, что дорога затягивает раны.
И действительно, только в дороге ты чувствуешь себя в полноценном успокоении.
Получается, три года назад выехал. Был в монастырях, был у кришнаитов. В Белоруссии был. Правда, нелегально. Не знал, что для казахстанцев есть граница, которая находится на территории Трех сестер (монумент Дружбы на стыке с Брянской областью, - прим. ред.). Заезжал в Омск, Новосибирск, Красноярск, Челябинск, Уфу, Пензу, Самару, Питер, Москву, Казань, потом были Оренбург, Волгоград, Астрахань, Архангельск. То есть можно сказать всю часть Волги проехал.
Раньше у меня была деревянная флейта, она звучала по-другому. Когда играл в Пензе или Оренбурге люди действительно плакали. Зимой лопнула, когда играл.
А эта флейта - как сказать, просто прибыль. Я же не буду ходить с протянутой рукой. Чтобы, как говорят, с голоду не протянуть ноги.
Но приходится каждые девять месяцев снова выезжать из Казахстана, чтобы база данных миграционки обновлялась. На самом деле не охота вообще возвращаться в Казахстан. Мало кто знает, что там идет сейчас притеснение русскоязычного народа (о конфронтации на почве языка ИА «Город55» рассказывало здесь). Я казахский не знаю. Покамест Назарбаев там живой, это дело еще как-то прячут. Но я догадываюсь, что Путин тоже об этом знает, только не хочет ничего предпринимать.
Когда выезжал с Алма-Аты вообще не планировал, что остановлюсь здесь, в Омске. Обычно максимум на два дня останавливаюсь. Поиграть, продукты питания купить – и дальше ехать. А потом увидел собаку. В Павлодаре это было. Ловил попутку на трассе, вижу, что три мужика ведут ее, а она ни в какую не хочет. Подошел к ним, говорят: «Мы сейчас ее убивать будем». Потому что бродячая и все такое. Говорю, давайте ее мне. С того времени мы стали лучшими друзьями.
Это Ена. Кстати, в этом городе встретил девушку, которую тоже зовут Ена. Она удивилась, я удивился.
Был телефон, но его пришлось продать ради корма. Сейчас вообще без связи. Уже больше недели. Честно - тяжко. Когда был интернет, мог легко найти вписку. Где переночевать, помыться. Люди могли показать город, помочь если что.
Сейчас для меня главное собаку вылечить, так как после живодеров она истощена. Боится других собак, боится людей. Живем во дворе. На лавочке. Нас пустили. Точнее, сначала было нелегально, потом уже сказали: «Да ладно, ночуйте». Вещи начали давать, собаку подкармливают.
Если здесь (в переходе у омского метромоста, - прим. ред.) не занято, то здесь и играю, если занято, то в переходе у собора [Успенского]. Денег дают по-разному. Бывает всего 50 рублей, если собака не спокойна, ерзает, надо уделять ей внимание. Бывает, и сотни оставляют.
На самом деле сложнее всего путешествовать, когда тебя грабят.
У меня был рюкзак на 70 литров, палатка, спальный мешок, зимние, весенние, летние, осенние вещи. Все свое было. Три месяца назад не стало, как раз я заезжал в Казахстан через Оренбург и меня там ограбили. Сейчас то, что потихонечку люди дают.
Гражданство, знаю, не получу российское, покамест не начнутся усиленные действия со стороны Казахстана. Изначально, когда ехал обратно в Россию, был план проехать Горный Алтай, Камчатку, Якутию.
Я понимаю, что все это тяжело по-любому. Ну, а что? Либо там, либо здесь коньки откинешь. Разницы нет. А так, Россия, я знаю, - это мое место. Наверняка здесь жили мои предки.
Источник: ИА «Город55»