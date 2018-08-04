В омском Сибирском международном марафоне участвовали кришнаиты. Видео

Люди, одетые в яркие костюмы с танцами и под музыку слились с участниками летнего забега. Видео необычного шествия прислал в редакцию читатель.
На записи видно, что некоторые участники марафона предпочли пробежке шаг или даже танцевальные движения. Возглавили шествие девушки в ярких платьях.
Напомним, сегодня, 4 августа, с Соборной площади Омска стартовали около 4000 тысяч бегунов. Среди спортсменов - представители 120 стран и десятков городов России. Чтобы принять участие, необходимо было заплатить взнос.
Источник: ИА «Город55»