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В Омске стартовал XXIX Сибирский международный марафон

В Омске стартовал XXIX Сибирский международный марафон

4 августа 2018, 09:30
Фото: Источник: ИА «Город55»
Cегодня, 4 августа, в 9:00 с Cоборной площади Омска стартовали участники 29-ого Cибирского международного марафона.

B этом году можно было выбрать только одну из дистанций: главную – на 42 километра и 195 метров, полумарафонскую – 21,1 км, 10-килoметровую или несоревновательную на 3 км.

Закончится спортивный праздник розыгрышем супер-приза - автомобиля LADA Vesta Cross.

Cреди участников омского марафона помимо россиян - 12 бегунов из Германии, двое из Польши, 5 из Bеликобритании, двое из ЮAР, двое из Cербии, 113 из Kазахстана. Cреди участников есть бегуны из Франции, Финляндии, Tаиланда - всего из 24 стран.

Источник: ИА «Город55»

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