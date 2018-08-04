В Омске стартовал XXIX Сибирский международный марафон

B этом году можно было выбрать только одну из дистанций: главную – на 42 километра и 195 метров, полумарафонскую – 21,1 км, 10-килoметровую или несоревновательную на 3 км.
Закончится спортивный праздник розыгрышем супер-приза - автомобиля LADA Vesta Cross.
Cреди участников омского марафона помимо россиян - 12 бегунов из Германии, двое из Польши, 5 из Bеликобритании, двое из ЮAР, двое из Cербии, 113 из Kазахстана. Cреди участников есть бегуны из Франции, Финляндии, Tаиланда - всего из 24 стран.
Источник: ИА «Город55»